Samsung'un 2018 ve 2019 model televizyonlarına iTunes desteği geldi.

Samsung'un 2018 ve 2019 model akıllı televizyonlarının iTunes desteği ile geleceği Samsung tarafından doğrulandı. Böylelikle Samsung televizyon kullanıcıları, iTunes kütüphanelerinde bulunan film ve TV şovlarını Apple TV'ye ihtiyaç duymadan izleyebilecek. Ayrıca iTunes üzerinden film satın alma ve kiralama işlemlerinin de Samsung TV'ler üzerinden gerçekleştirilebileceği resmi olarak açıklandı.

Samsung'un 2019 model televizyonları, buna ek olarak Apple'ın AirPlay 2 adlı kablosuz oynatma servisine de destek verecek. iTunes uygulaması ise 2019 model Samsung TV'lere ön yüklü olarak geleceği gibi, 2018 model televizyonlara ise bir yazılım güncellemesinden sonra gelecek.

Samsung ve Apple'ın televizyon tarafındaki bu ortaklığı, bugüne kadar Apple cihazları haricinde sadece Windows PC'lere destek veren iTunes kütüphanesini ilk defa bu platformlar dışında da kullanıma açmış olacak.

AirPlay 2 desteği sayesinde Apple cihazlarını harici bir ekrana yansıtmak isteyen kullanıcılar Apple TV almak zorunda kalmayacak. Tüm bunlara ek olarak, Samsung'un 2019 model televizyonlarına Google Asistan desteği getirecek olması da son zamanlarda konuşulanlar arasında. Görünen o ki Samsung, televizyon pazarında payını artırmak için rakibi olan dev şirketlerle ortaklıklar yapma yoluna gitmeyi tercih ediyor.