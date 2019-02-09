SAR Değeri En Yüksek ve En Düşük Telefonlar Açıklandı

Almanya Radyasyondan Korunma Ajansı'nın verilerinden yola çıkarak piyasadaki en yüksek ve en düşük SAR değerlerine sahip telefonları araştıran araştırma şirketi Statista, bu verilerin sonucunda bir liste paylaştı.

Telefonların yaydıkları radyasyon değerlerinin ne kadar ciddi bir konu olduğuna neredeyse her videomuzda değinmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda araştırma şirketi Statista’nın yaptığı listeye göre en yüksek radyasyon değerine sahip olan akıllı telefonlar açıklandı.

Listede birinciliğe oturan Xiaomi, Mi A1 cihazıyla kilogram başına 1,75 watt’lık radyasyon salınımıyla görenleri şaşırttı. İkinci sırada bizleri OnePlus’ın 5T cihazı kilogram başına 1,68’lik bir değerle karşımıza çıkarken Xiaomi Mi Max 3 ise 1,58’lik bir değerle üçüncü oldu. Xiaomi dışında, Apple'ın iPhone 7 ve 8 cihazları da yüksek SAR değeri ile kullanıcıları şaşırttı.

Alman Radyasyondan Korunma Ajansı’nın verilerinden faydalanarak yapılan listede Google, Apple, ZTE ve HTC gibi birçok marka yer aldı.

Bunun yanı sıra en düşük radyasyon salınımını yapan cihazları da açıklayan araştırma şirketinin listesinde Samsung markası hem birinci hem de listeyi oluşturan ağırlıklı marka oldu. Samsung’un Galaxy Note8 cihazı 0,17 watt’lık değerle birinci olurken listede bulunan 16 cihazdan sekizi Samsung’a aitti.