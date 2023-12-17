Abonelikler üzerine yoğunlaşan Apple, geliştiricilerin abonelik fırsatı sunacağı "şartlı indirim" sistemini getiriyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Apple, bir süre bunun baş ağrısını çekecek gibi görünüyor. Zira şirket, rekabeti bastırmak için Visa ve Mastercard’a rüşvet teklif etmekle suçlanıyor. Buradaki amacın da Apple Pay’i daha öne çıkarmak olduğu söyleniyor.

İşler bir tarafta böyle mahkeme salonlarında ilerlerken öte yandan yeniliklerin de duyurusu yapılıyor. Bu sefer App Store tarafını öne çıkarmak isteyen şirket, şartlı indirim imkânı sunan bir özelliği duyurdu. Söz konusu özellik sayesinde hâlihazırda olan abonelikleriniz, diğer aboneliklere avantaj sağlayabilir.

Geliştiriciler karar verecek.

Geliştiricilerin daha çok abone çekebilmesi için atılmış bu adım, bir aboneliğe bağlı kalındığı sürece başka bir aboneliği indirimli fiyata satın almayı mümkün kılıyor. Hem aynı geliştiricinin uygulamalarında hem de farklı geliştiricilerin uygulamalarında işleyebilen sistemin önümüzdeki aylarda daha çok geliştirici için açılacağı belirtiliyor.

Aynı şekilde geliştiricilerin nasıl bir fiyatlandırma izleyeceğini şimdiden planlaması gerektiği ve 2024’ün ocak ayında, sistem hakkında paylaşılacak bilgiler için bildirimleri açık tutmaları gerektiği de açıklamada yer alıyor.

Sistemi şöyle düşünebilirsiniz: Bir uygulamanın abonelik hizmetine dahil olduğunuzu düşünün. Eğer size sunulan teklifte geliştirici/geliştiriciler bu imkânı veriyorsa başka bir aboneliğe indirimli şekilde sahip olabileceksiniz.

Sistemin önümüzdeki yıl kullanıma açılması planlanıyor. Buradan sonra da ne kadar işlevsel olacağını hep birlikte göreceğiz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?