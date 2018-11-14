Apple, Hindistan'daki satışlarını artırmak için deneyimli Nokia yöneticisini bünyesine aldı.

Apple, Ashis Chowdhary’yi yeni Hindistan işletme müdürü rolünde bünyesine kattı. Ashish Chowdhary şu an için Nokia’da çalışsa da 2019 yılında Apple ile çalışmaya başlayacak.

Bugünün erken saatlerinde Nokia tarafından da onaylanan haber mobil telefon endüstrisinde büyük ses getirdi.

Apple, Chowdhary’i şirketin Hindistan’daki satışlarını artırmak için seçti. Chowdhary’nin tecrübesi ve yerli endüstri hakkındaki bilgisi sebebiyle yönetici rolü önerildi ve Chowdhary rolü kabul etti. Hindistan; Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den sonra Apple’ın en hızlı büyüyen marketlerinden biri olduğu için Chowdhary’nin görevi de büyük önem arz ediyor.

Apple India Ağustos ayında birkaç yöneticisini kaybetti ve bu sebeple bu görüşme son derece önemliydi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl Apple, Hindistan’da 3.2 milyon telefon gibi korkunç bir satış yapıp marketin yalnızca yüzde ikilik bir payını aldığı için geliştirmenin gerekliliği her yönden görülebiliyor.