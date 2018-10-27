Apple, Shazam'a Gizlilik Güncellemesi Getirdi

Apple, geçtiğimiz aylarda satın alarak bünyesine kattığı Shazam'da yenilikler ve geliştirmeler yapmaya devam ediyor.

Apple, geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana verdiği emeklerin karşılığını almış ve Shazam'ı kendi bünyesine katmayı başarmıştı. Uygulamayı satın alır almaz üzerinde ufak değişiklikler yapan şirket öncelikle reklam ve gizililik konularından düzenlemeler yapmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda uygulamanın artık tamamen reklamsız olacağı açıklamaları gelmişti ve şimdi de gizlilik konusunda bazı değişikliklere gidildi.

Yeni değişikklikle birlikte Shazam uygulaması tüm kullanıcılarına kullanıcı lisans sözleşmesinin yenilendiğini ileten bir uyarı verecek ve böylece yenilikten herkes haberdar olmuş olacak. Aynı zamanda artık kullanıcılar Shazam'a kayıtlı Facebook giriş bilgileri de dahil tüm kullanıcı bilgilerini diledikleri takdirde platformdan kalıcı olarak silebilecekler. Üstelik bunu yaptıklarında Shazam listeleri ya da diğer verileri kaybolmayacak.

Ancak cihazda saklanan parça bilgileri sunuculardan silindiği için servis üzerinden senkronize edilmeyecek ve uygulama telefondan kaldırılırsa ne yazık ki kullanıcının bir daha bu verilere ulaşması mümkün olmayacak.