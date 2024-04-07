Apple'ın, yapay zekâ modellerini beslemek için Shutterstock ile büyük çaplı bir anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji devi Apple, gündem bakımından oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Zira Apple Car’ın iptal edilmesi, araba ekibinin yapay zekâ kaydırılması, kişiye özel ev robotlarının geliştirilmesi ve AB tarafından gelen DMA baskısı derken şirket, gündemimizden düşmez oldu.

Şimdiyse Apple, yapay zekâ alanına yaptığı büyük bir yatırımla gündemde. Reuters’ın haberine göre teknoloji devimiz, stok fotoğraf dendiğinde akla gelen ilk platformlardan olan Shutterstock ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı iddia edildi. Kaynaklara göre bu anlaşmayla birlikte Apple, oldukça geride kaldığı yapay zekâ yarışında rakiplerine yetişmeyi hedefliyor.

Fotoğraflar, videolar ve müzikler yapay zekâ eğitimlerinde kullanılacak.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Apple, Shutterstock üzerindeki milyonlarca medya içeriğinin lisansını elde etmiş oldu. Bunları ise kendi yapay zekâ modellerini eğitmekte kullanacak. Bunların tam olarak nasıl karşımıza çıkacağı belli olmasa da Apple Global Pazarlama Müdürü Yardımcısı Greg Joswiak, önümüzdeki WWDC etkinliğinde yapay zekâya yönelik gelişmeler göreceğimize yönelik bir paylaşım yapmıştı. Söz konusu paylaşımında konferansın tam anlamıyla inanılmaz (Absolutely Incredible) olacağını söyleyen Greg, bu iki kelimenin A ve I harflerini kasıtlı olarak büyük yazmış.

Apple haricinde Meta, Amazon ve Google gibi şirketlerin de Shutterstock ile benzer anlaşmalar yaptığı biliniyor. Bu noktada Apple’ın yapay zekâyı tam olarak nasıl sunacağını görmek için konferansı beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Akla ilk olarak Galaxy AI rakibi bir sistem geliyor tabii. Sizin düşünceleriniz neler?