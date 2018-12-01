"Siber Teşhircilik" Sorununun Çözümü Düşünülenden Daha Kolay

Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone kullanıcılarına kötü zamanlar yaşatan "siber teşhircilik" sorununun çözümü düşünülenden çok daha kolay.

Apple, son zamanlarda birçok insanın sorunlar yaşadığı “siber teşhircilik” problemini çözmek için onlarca seçeneğe sahip.

Urban Dictionary’nin tanımına göre cyber flashing (siber teşhircilik) kavramını açıklamadan önce flashing kavramını açıklamakta biraz fayda var. Kelime bazında bir anda göstermek anlamına da sahip olan terim, bir insanın vücudunun müstehcen bir bölümünü kısa bir süre için gösterip kapatması eylemine deniyor. Tabii ki olay sanal ortama taşındığında bu rahatsız edici görsel bir anlık değil, (nedendir bilinmez) silmezseniz bir ömür boyunca da telefonunuzda kalabilir. Bunların hepsini toplarsak Urban Dictionary’nin tanımına göre siber teşhircilik az önce bahsettiğimiz konseptin dijital ortama taşınmış haline deniyor.

Daha önce de birçok kişinin yaşadığı sorun olan siber teşhircilik için çözüm yollarına değinmiştik.

Olaya tekrar değinmemiz gerekirse bu durum AirDrop üzerinden fotoğraf aktarımı herkes için açık olanların yaşayabileceği bir sorun. Alışveriş gerçekleşemeden önce alıcının telefonunda bir bildirim beliriyor ve alıcı dosyayı kabul edip etmeme şansına sahip oluyor. Ancak sorun şu ki fotoğraf ekranın ortasında gayet net bir şekilde görülebiliyor.

Daha çok büyük metro istasyonlarında yaşanan siber teşhircilik, raporlara göre 2015 yılından bu yana bizlerle olsa da bu tarz olayların varlığını çok uzun süredir biliyoruz. AirDrop, aramıza 2011’de katıldığı için o yıldan bu yana aklında böyle bir düşünce olan herkes bu işlemi gerçekleştirebiliyor. New York Times’ın haberine göre olayların artık çığırından çıkması sonucunda New York City siber teşhircilik yapanları ciddi şekilde cezalandırmak için bir yasa çıkarma yoluna gitti. Haberde ABD Cumhuriyetçilerinden Joseph Borelli’nin şu ifadelerine yer verildi:

“Geçmişte (bunun gibi bir şey yapmak istiyorsanız) uzun bir paltoya ve koşu ayakkabılarına ihtiyacınız olurdu. Teknoloji sayesinde sapıklık yapmak bile çok kolay hale geldi.”

Şunu söylemek zorundayız ki Apple istese bu sorunu çok kolay bir şekilde çözebilir. Peki, nasıl:

iPhone kullanıcıları yalnızca tanımadığı insanlar tarafından siber teşhirciliğe uğrayabilir diye düşünüyoruz. Bunu engellemenin bir yolu da dosya alımını “Sadece kişilerim” seçeneğini seçmek.

Bu sizin alabileceğiniz önlem. Peki, Apple bu konuda ne yapabilir?

Çok basit bir akıl yürütmeyle herkesin bulabileceği gibi, alıcı rehberinde bulunmayan birinden dosya aldığında ön izleme fotoğrafını kaldırabilir ve bu sayede insanların beklenmeyen fotoğraflarla karşılaşma riskini ciddi manada düşürebilir.

Bunun dışında “Herkes” seçeneğini kaldırarak yalnızca rehberde bulunan kişilerle veri alışverişine de izin verebilir. Bu sayede birine bir dosya yollayabilmeniz için kişinin sizin rehberinizde olması zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Apple, son olarak da “Herkes” seçeneğini seçtiğinizde “Bu seçeneği seçmeniz durumunda kapsama alanınızın içindeki insanların görmek istemediğiniz görüntülerini bir anda telefonunuzun ekranında bulabilirsiniz” şeklinde bir uyarı da koyabilir (Apple’ın daha düzgün bir uyarı mesajı bulacağına inanıyoruz).

Eğer Apple yukarıdaki değişikliklerden birini yaparsa New York’un siber teşhir ile ilgili bir yasa çıkarmasının gerekliliği ciddi manada ortadan kalkacaktır. Ancak şu an Apple bir öneride bulunmadığı için kanunen bir müdahale gerekiyor.