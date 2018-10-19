Apple Şimdi de FaceTime Yüzünden Davalık Oldu

Uniloc 2017 LLC adlı bir patent trollü, Apple'ın FaceTime sunucularında kendisine ait bir patenti ihlal ettiğini iddia ederek şirketi dava etti.

Dünyanın en büyük şirketi olan Apple’ın en büyük rakibi sizce hangi şirket? Huawei? Samsung? Hayır. Apple’ın en büyük rakibi, şirkete her gün yeni bir dava açan patent trolleridir. Bu trollerden biri, yeni bir ‘patent ihlali’ davası ile mahkeme kapılarını aşındırmaya başladı ve Apple’dan tazminat almadan vazgeçmeyecek gibi duruyor.

Patent trolü olarak bilinen Uniloc 2017 LLC adlı şirket, Apple’ın kullanıcılarına sunduğu FaceTime hizmetinde ‘akıllı istemci özelliklerinin ağ tabanlı bir politika uygulaması için yöntem ve metod’ adlı patentini ihlal ettiğini iddia ederek teknoloji devini dava etti. Peki Uniloc Apple’dan ne istiyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Uniloc bir patent trollüdür ve amacı ne üretmek ne de bir hizmet sunmak. Şirketin tek taptığı şey, sahip olduğu 600 kadar patentle büyük şirketleri dava etmek ve şirketlerin aylarca sürecek mahkeme süreci ile uğraşmamak için kendisine tazminat ödemeyi kabul etmesini ummak.