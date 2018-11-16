Apple, Siri'ye Çevrimdışı Modu Getirmeyi Planlıyor

Apple, Siri'nin daha da işlevsel olmasını istiyor. Bu yüzden de internetin olmadığı durumlarda bile Siri'nin belirli görevleri gerçekleştirmesini istiyor.

Siri'nin çalışma sistemi basittir: Kullanıcının sesi anonim bir veri olarak Apple sunucularına gönderilir ve bu veri sunucularda önce ses sonra metin dosyasına dönüştürülür. İşlemin sonucu iPhone veya iPad'lere gönderilir.

Siri'nin internet bağlantısına ihtiyaç duyması bir sorun olarak görülüyor. Her ne kadar "Hey Siri" demek servisin çalışmasını sağlasa da hemen ardından çevrimdışı mesajı geliyor. Apple'ın patent çalışması ise bir Çevrimdışı Kişisel Asistan projesini ortaya çıkardı.

Apple'ın aklındaki ve patente yansıyan planına göre Siri ya da bu çevrimdışı Asistan -her nasıl isimlendirilecek ise o- şirketin yeni ürünlerinde kullanılacak. Apple'ın doldurduğu formlardaki bilgilere göre bu cihazda makine öğrenmesi de olacak.

Daha önceki iPhone'ların nöral işlem yeteneklerine ve Apple altyapılarının sahip oldukları güce bakınca Siri'nin çevrimdışı olarak rahatça çalışabileceği de ortaya çıkıyor.

Apple aşağı yukarı her hafta böyle formlar dolduruyor, bazen kullanmayacakları teknolojilerin patentlerini de alıyorlar. Apple'ın sahip olduğu fırsatlar arasında ses izi tanıma gibi başka projeler de var.