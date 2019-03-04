Silikon Vadisi devi Apple, Siri ile ilgili gelen bildirimlerin düzenlenip üst birimlere gönderilebilmesini sağlayacak bir eleman arayışına girdi.

Apple'ın sesli asistanı Siri ile ilgili her gün bir ton şikayet, sektör devi şirkete bildiriliyor. Apple bu şikayetlere bakamadığı gibi geri cevap da vermeyince kullanıcılar bir hayli sinirleniyorlar. Bunun üstesinden gelmek için Apple, Siri hakkındaki geri bildirimleri inceleyecek, derleyecek ve uygun çözüm yöntemleriyle birlikte üst birimlere aktaracak uzmanları işe alacak.

İşe alınacak yeni eleman/elemanlar Apple'ın Siri mühendisleriyle iletişim hâlinde çalışarak aynı zamanda -kullanıcılardan aldıkları geri dönütler sayesinde- Apple'ın pazarlama çabalarına da katkı sağlayacaklar. Ne var ki Apple, işe alacağı kişinin/kişilerin Siri hakkında gelen şikayetler arasında çoğunlukta olanlara odaklanmasını istiyor.

Bu hareketiyle Apple'ın geçmişten ders aldığı ve hatalarını telafi etmeye çalıştığı söyleniyor. Müşteri memnuniyetinin California merkezli şirket için oldukça önemli olduğu göz önüne alındığında Apple'ın sesli asistanı Siri için gelen geri bildirimlerin ve şikayetlerin tek tek gözden geçirilip gerektiği takdirde üst birimlere iletilip bir çözüm yolu bulunması, sektör devi için çok büyük önem taşıyor.