Apple, bazı Apple Store’larda özel bir duvar hazırlayarak buraya yerleştirilen iPhone’larla iPhone’ların özelliklerini sergiliyor. Duvar, hem tasarımı hem de sundukları ile farklı bir görünüm oluşturuyor.

Apple Store’larda bulunan etkileşimli bir duvar, müşterilerin iPhone’ların özelliklerine daha yakından bakmasına sağlıyor. Apple’ın “iPhone can do whaaaat?” ismi verdiği etkileşimli duvar, daha önce iPhone kullanmamış olan kullanıcıların neden iPhone kullanması gerektiğini vurguluyor. Duvarda aynı zamanda mevcut iPhone kullanıcılarının bilmedikleri özelliklere dair ipuçları da veriliyor.

Siyah bir zemin üzerine yerleştirilmiş 20 iPhone’un her biri farklı bir özellik ve donanıma vurgu yapıyor. Birbiri ile senkronize halde çalışan duvardaki iPhone’lar animasyonlu videolar ile Apple Store ziyaretçilerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Apple Store’da bulunan etkileşimli duvarın alt kısmında ise iPhone’un özellikler sayfasına yönlendiren bir QR kod bulunuyor. QR kodu telefonlarına okutan insanlar, iPhone’un özelliklerinin yanında “iPhone can do whaaaat?” duvarı hakkında da açıklamaları görebiliyorlar.

Apple, bu etkileşimli duvarı geçtiğimiz yıl iPhone XS ve XR piyasaya sunulduğunda ilk defa kullanmaya başlanmıştı. Duvarı genel olarak bakıldığında iPhone’lar hakkında etkileyici miktarda bilginin Apple’ın Store müşterilerine sunulduğu görülüyor. Müşteriler aynı zamanda en yeni iPhone’ların donanım ve yazılım özelliklerini bu duvarda rahat bir şekilde görebiliyorlar.

“iPhone can do whaaat?” etkileşimli duvarı şu anda ABD’de bulunan az sayıda Apple Store mağazasında bulunuyor. Etkileşimli duvar, Apple Store’ların koleksiyonlar bölmesinde bulunuyor. Apple’ın bu etkileşimli duvarı diğer Apple Store’larda da uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor. Ancak etkileşimli duvarın, Apple Store ziyaretçilerinini dikkatini çektiği kesin.