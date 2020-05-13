Apple Store Uygulamasına Karanlık Mod Desteği Geldi

Apple, karanlık modu uygulamalarında yaygın hale getirmeye devam ediyor. Son olarak Apple Store uygulaması, OLED ekranlarda güç tasarrufu ve kullanıcılar için gözü daha az yoracak bir karanlık mod özelliğine kavuştu.

Karanlık mod, artık kullanıcıların vazgeçilmezi haline geldi ve birçok uygulama geliştiricisi tarafından sunulmaya başladı. Bu nedenle Android ve iOS işletim sistemlerinde de sistem genelinde karanlık mod ve karanlık temalara yönelik adımlar atıldı.

Apple bugün, Apple Store uygulamasını karanlık mod desteği eklemek için güncelledi. Yeni güncelleme, mağaza uygulamasının iPhone veya iPad cihazlarda ‌karanlık mod‌ etkinleştirildiğinde koyu renkli bir arayüze sahip olmasını sağladı. Yani sistem genelinde kullanılabilen karanlık mod artık Apple Store uygulamasını da etkiliyor.

Apple, karanlık modu tüm uygulamalarına yaymayı hedefliyor

Apple Store, Apple'ın ürünlerini online olarak sunduğu bir sanal mağaza ve koronavirüs nedeniyle fiziksel Apple Store'ların kapalı olduğunu düşündüğümüzde uygulamanın öneminin bu günlerde daha da arttığını söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Bu nedenle Apple'ın Apple Store uygulaması için yayınlamış olduğu karanlık modun zamanlaması fazlasıyla doğru.

Apple, iOS 13 ve iPadOS 13 ile karanlık mod sunmasının ardından yavaşça tüm uygulamalarına ‌karanlık mod‌ seçenekleri eklemeye başladı. Teknoloji devi, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Apple Destek uygulamasına da karanlık mod desteği getirmişti.‌ Karanlık mod, uygulamalara tamamen koyu temaya göre özelleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor.