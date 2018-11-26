Apple bugün, Kod Saati etkinliğinin dünya çapındaki tüm perakende satış noktalarında 1 Aralık'tan 14 Aralık'a kadar gerçekleşeceğini açıkladı.

Apple müşterileri, bugün başlayan binlerce ücretsiz Kod Saati etinliğine kayıt yaptırabilirler. Her yaştan müşteriler için Kod Saati etkinlikleri mevcut. Ayrıca 6-12 yaş arasındaki çocuklar için de Çocuk Saati etkinlikleri yapılıyor.

Çocuklar bu etkinliklerle, robotları kullanarak kodlama öğrenebilecek ve kodlamanın yapısını keşfedebilecek: 12 yaş üstü katılımcılar ise kodlama kavramlarını öğrenmek için Swift Playgrounds ve iPad'i kullanan oturumlara katılabilecek. Apple perakende mağazalarındaki Kod Saati oturumları için kayıtlar, her perakende mağaza web sitesinin 'Today at Apple' bölümünde mevcut. Eğitimciler, Swift Playgrounds ve Apple'ın yeni Kod Saati Kolaylaştırıcı Kılavuzu'nu kullanarak kendi sınıflarında kodlama oturumları düzenleyebiliyorlar.

Apple, 2016 yılında başlattığı 'Herkes Kodlama Öğrenebilir' isimli girişiminden bu yana, kodlama etkinlikleri üzerinde çalışıyor. Apple'a göre, dünya çapında 5.000'den fazla okul, toplum kolejleri ve teknik kolejler 'Herkes Kodlama Öğrenebilir' müfredatını kullanıyor.