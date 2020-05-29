Apple Store'un Önüne Bırakılan Şüpheli Paketten Elma Çıktı

ABD’de bulunan bir Apple Store’un kapısına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir not ve şüpheli bir paket bırakıldı. Şüpheli paket nedeniyle Apple Store, bir süre polis tarafından kapatıldı. Yapılan incelemede paketten elma çıktı.

ABD’nin Oregon eyaletinin Tigard ilçesinde bulunan Apple Store, geçtiğimiz günlerde ilginç bir eyleme maruz kaldı. Söz konusu olayda, Apple Store’un kapısına bir not ve şüpheli bir paket bırakıldı.

Apple Store çalışanlarının bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağazayı ziyarete kapattı. Mağazanın kapatılmasının ardından olay yerine bomba imha ekipleri çağırıldı. Üzerinde “Timmy, arka kapıyı kapat” yazılı bir notla bulunan şüpheli paket üzerinde yapılan çalışmanın sonucunda paketin içinden bir torba elma çıktı.

Olay sonrası polis adına açıklama yapan Nate Cooper, şüpheli paketi bırakan kişinin Apple’dan bir açıklama beklediği için böyle bir şey yaptığını açıkladı. Bir başka deyişle söz konusu elmalı eylem, Apple'a karşı cevapsız bir protestoydu.

Polisin olay sonrasında yaptığı incelemede paketi bırakan şüpheli de bulundu. Açıklama yapan Nate Cooper, paketi bırakan kişinin 47 yaşındaki Amity Johnson olduğunu belirtti. Cooper, Tigard’daki evinde gözaltına alınan kadının bazı zihinsel sorunları olduğunu açıkladı.