Apple, Suçladığı Çalışanların Çin'e Kaçmasından Korkuyor

Apple, iki eski çalışanını ‘Project Titan’ ile ilgili ticari sırları çalmakla suçluyor. Bu konuda gereken yasal işlemleri başlatan Apple, iki eski çalışanın çaldıkları sırlarla birlikte ilk fırsatta Çin’e kaçacaklarından endişe duyduğunu belirtti.

Xiaolang Zhang ve Jizhong Chen adında iki eski Apple çalışanı, Apple’ın gizli tuttuğu ‘Project Titan’ ile ilgili ticari planları çalmakla suçlanıyor. 2019 yılının ocak ayında Chen’e, 2018 yılının Temmuz ayında ise Zhang’a suç duyurusunda bulunulmuştu. Her iki eski çalışan da kefalet ile serbest kalmıştı.

ABD'de bulunan bir yerel mahkemede bugün gerçekleşen duruşmada Avukat Marissa Harris, suç duyurusunda bulunulan iki eski çalışanın Çin’e kaçmayı başardıkları takdirde yürütülecek bir dava için ülkeye geri getirilmelerinin neredeyse imkânsız olacağını belirtti.

Apple, derin endişe duyduğunu söylüyor:

Apple yaptığı açıklamalarda, iki eski çalışanın takip altına alınmadığı takdirde Çin’e kaçacaklarına dair derin endişeye sahip olduklarını açıkça belirtti. Bu açıklama, iki eski çalışanın Çin’e giden bir uçağa binmeden hemen önce tutuklanmasının ardından geldi.

Apple, “Sahip olduğumuz bilgi hazinesi; yenilenmemizi ve büyümemizi sağlayan en önemli etken. Davalıların bu yasal sürece katılım sağlamaları ve davanın bir sonuca bağlanması şart ancak davalıların bu sonucu görmek için burada olmayacaklarına dair derin endişeler duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Bu arada Zhang ve Chen’in avukatı, kişilerin Çin’i ziyaret etmek için ailevi sebepleri olduğuna ve herhangi bir yasayı çiğnediklerine yönelik bir iz olmadığına dikkat çekti. Elbette bu sürecin nasıl sonuca bağlanacağını zaman gösterecek.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın tartışmalı bir kararı gün yüzüne çıkmıştı:

Apple’ın önümüzdeki yıl satışa sunacağı yeni iPhone'lar ile ilgili söylentiler her geçen gün artmaya devam ediyor fakat haberler, bu kez 2021 model iPhone’lardan geliyor. Yeni bir rapor, Apple’ın 2021 yılındaki amiral gemilerinde hiçbir bağlantı noktası olmayacağına işaret ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Digital Trends’in yayınladığı yeni bir haberde 2021 iPhone’lar ile ilgili iddialı açıklamalar bulunuyor. Haberde, 2021 yılında kullanıcıya sunulacak cihazların hiçbir bağlantı noktasına sahip olmayacağı iddia ediliyor. Bu da demek oluyor ki yeni gelecek iPhone cihazlar yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilecek. iPhone 7 ile kulaklık girişine veda eden Apple, tam anlamıyla kablosuz bir gelecek için bu kez de Lightning bağlantı noktasını da kaldırabilir.