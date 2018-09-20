Teknoloji devi Apple, T2 işlemcili yeni Mac'lerde uygulanabilecek olan yeni veri kurtarma işlemini duyurdu.

Apple, 2018 MacBook Pro ve iMac Pro ile birlikte tanıtılan T2 işlemcisini kullanan yeni veri kurtarma işlemini duyurdu. Mac tamiriyle ilgilenen teknik ekiplere yönelik olan bu yeni işlem, eski cihazlarda kullanılan veri kurtarma metodu ile uyumlu olmayan SSD şifreleme özelliği de dâhil olmak üzere, T2’nin gelişmiş güvenlik özellikleri nedeniyle tanıtıldı.

Apple'ın bu yeni veri transfer yöntemi, T2 işlemcisine sahip Mac’lerde, teknik destek ekibine bir müşteri tarafından anakartı arızalı bir cihaz getirildiğinde kullanılacak.

Apple çalışanları, işlemi tamamlayabilmek için Thunderbolt’tan Thunderbolt 3’e veya Thunderbolt 3’ten Thunderbolt’a dönüştürücü kabloya, fazladan bir bilgisayara ve bir de verinin taşınacağı harici bir hard diske ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamadan sonra cihaz DFU moduna alınacak ve veri kurtarma işlemi Apple’ın dâhili teşhis aracı ile başlatılacak.

Apple’ın aracının harici hard diski biçimlendirmesi 10 ila 20 dakika sürerken, teknoloji devi, işlemin veri boyutuna bağlı olarak iki güne kadar sürebileceğinin altını çizdi.

Yeni T2 işlemcisi anında şifreleme gibi birçok güvenlik özelliği sunmasının yanı sıra, yeni MacBook Pro ve iMac Pro cihazlarının diğer yeni özelliklerinin de lokomotifi niteliğinde.