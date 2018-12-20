Teknoloji devi Apple, iPhone ve iPad cihazlarının su geçirmez şekilde üretilebilmesine yarayacak bir çözüm üretti. Firma bu çözüm için patent başvurusunda bulunuldu.

Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına oldukça sevinecekleri bir haber ile geliyor. Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği patent başvurusuyla, yeni iPhone ve iPad'lerin suya çok daha dayanıklı olması, hatta mümkünse tamamen su geçirmez olması için kolları sıvadı.

Apple cihazlarda kullanılan Lightning ve USB-C girişlerinin, su, nem gibi çevresel etkenlere karşı en zayıf bölgeler olduğunu ve bu bölgeyi korumaya almak için bir çözüm ürettiğini belgeliyor. Telefonların ilk üretildiği senelerde sadece amacına uygun şekilde kullanılması belki de bu cihazları gözden sakınmayı biraz mümkün kılabiliyordu. Günümüzdeki telefonların kullandıkları teknoloji, onları insanlar için vazgeçilmez bir konuma taşırken, bir yandan da hassasiyetlerinin artmasına neden oluyor. Apple, durumu "Artık insanlar çevresel koşullar ne olursa olsun, her yerde telefonlarından faydalanmak istiyorlar. Cihazların şarj girişleri, data transferi için kullanılan girişler her zaman yüzeyde yer alıyor. Bu da elektronik cihazların zorlu şartlarda hasar görmesine neden oluyor. Bu nedenle, bu cihazları nem, su ve toz gibi etkenlere karşı kuvvetli hale getirmek için adımlar atmalıyız" şeklinde açıklıyor.

Apple'ın su geçirmez cihaz üretimi için başvuruda bulunduğu patent çizimi.

Patentin ürettiği çözüm şu şekilde: Akıllı cihazların alt kısımlarında yer alan Lightning ve USB-C girişlerinden cihazların elektronik aksamına zarar verebilecek herhangi bir madde girmemesi için, vakumlu bir konektör olacak. Kesin olmamakla birlikte bir aksesuara entegre şekilde de gelebilecek olan bu vakumlu parça, nem dahil tüm dış etkenlere karşı telefonu koruyabilecek.

Apple'ın yüzlerce patent başvurusu arasından, hangilerini gerçeğe dönüştereceğini tahmin etmek oldukça güç. Bu nedenle mevzu bahis teknolojinin ne zaman kullanıcılarla buluşacağını bilmiyoruz. Söyleyebileceğimiz tek bir şey var ki, Apple tutkunları bu gelişmeyi büyük heyecanla bekliyor olacaklar.