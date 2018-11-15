Apple Tarafından Üretilmeyen En İyi Apple Ürünü

Luna Display adaptör, iPad Pro'nuzu bir MacBook'a dönüştürmenizi sağlıyor. Ancak bunun için öncelikle bir MacMini'ye sahip olmanız gerekiyor.

Apple’ın 2018 model yeni iPad Pro’su, gelişmiş A12X işlemcisi sayesinde şirketin açıklamasına göre piyasadaki dizüstü bilgisayarların %92’sinden çok daha iyi bir performans sağlıyor. Cihazın Geekbench ve AnTuTu testleri de Apple’ın bu ciddi iddiasını destekliyor.

iPad Pro, güçlü bir işlemciye sahip olmasına rağmen MacBook’lara göre hala büyük bir eksiği bulunuyor; MacOs işletim sistemi. iPad Pro ne kadar güçlü olursa olsun bir mobil işletim sistemi olan iOS ile çalıştığı için çoklu işlem gerektiren durumlarda yetersiz kalabiliyor.

Ancak iPad Pro’nun dokunmatik ekran yeteneklerinden daha fazla faydalanmak istiyorsanız Luna Display’in sizin için uygun bir alternatifi olabilir. Luna Display adaptör, iPad Pro’yu MacMini için bir dokunmatik ekran haline getiriyor.

Luna Display adaptör sayesinde bir anlamda MacOS ile çalışan bir iPad Pro’ya sahip oluyorsunuz. MacOS işletim sistemi içinde fare imleci yerine parmaklarınızla dolaşabiliyor, klavye yerine Apple Pencil ile yazıp, çizebiliyorsunuz.

Yine de iPad Pro’yu dokunmatik ekranlı bir MacBook’a dönüştürmenin çok da ‘uygun fiyatlı’ olduğunu söyleyemeyiz. En uygun fiyatlı MacMini, iPad Pro, bir klavye ve bir Luna Display adaptörün kullanıcıya toplam maliyeti 2000 doları aşıyor.

Üstelik bu maliyete iPad Pro’da standart olarak kullanacağınız klavyeli kılıfı ve Apple Pencil’ı da eklerseniz maliyet daha da artıyor. Yine de tek bir cihazı hem iPad hem MacBook olarak kullanmak istiyorsanız Luna Display’in faydalı olacağını söyleyebiliriz.