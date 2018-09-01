Apple, Tarihinin İlk Otonom Sürüş Kazasını Geçirdi

Otomotiv teknolojileri geliştiren şirketlerin odak noktası haline gelen kendi kendine gidebilen arabalar için gizli saklı çalışmalar yürüten Apple, tarihinde ilk kez kaza geçirdi.

Apple, otonom sürüş teknolojileri serüvenindeki ilk kazasını gerçekleştirdi. Çalışmalarını dünya kamuoyundan gizlemek adına sessiz sedasız yürüten firma, zaten bu konuda olabildiğince az sızıntı yapıyor. Apple’ın geliştiridiği sistemlerin, bir süredir Kaliforniya caddelerinde test edildiği söyleniyor.

Kaliforniya polisi tarafından yayınlanan bir rapora göre 24 Ağustos tarihinde ilginç bir kaza gerçekleşmiş. Düşük hızlarda ilerleyen iki araca ait bu kazadaki araçlardan birisi, Apple’ın otonom sürüş sistemleri inşa ettiği otomobilmiş. Firma, anlaşlan kazayı ne kadar gizlemeye çalışsa da bu gelişmeleri duymamıza engel olamadı.

Son yıllarda gerçek ortamda denenen otonom sürüş sistemine sahip araçların sayısı arttığı için, kazaların sayısında da önemli bir artış var. 2014 yılında, bu testlerin fazlasıyla yürütüldüğü Kaliforniya’da 1 kaza gerçekleşirken, Bu yılın ilk 8 ayında toplamda 40 kaza gerçekleşti.

Apple’ın araba kazasında karşı taraf ise bir adet manuel sürüş sistemine sahip Nissan Leaf’ti. Olaydan sonra herhangi bir yaralanma vakası bildirilmezken, her iki araçta da orta derecede hasar meydana geldi.

Apple’ın Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden aldığı resmi trafik izni, uzun bir süredir firmanın böyle çalışmalar yürüttüğüne dair tek resmi kanıt. Onun dışında bazı dönemlerde Apple’ın araçlarının görüldüğüne ilişkin haberler ortaya çıkıyor, bu araçlar bir daha görülmüyorlar. Muhtemelen Apple, kullandığı araçların imajını sık sık değiştiriyor. Zaten test edilen materyal aracın kendisi değil, otonom sürüş sistemleri olduğu için araçları değiştirmek çok kolay.

Söz konusu kazada Apple’a ait test aracının 2016 model Lexus RX450H olduğu söyleniyor. Kazaya ilişkin görüntülerin basına yansımaması da Apple’ın çalışmaları gizli tutma hakkına bağlı olabilir.