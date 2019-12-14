Apple'ın ekran tedarikini yapan Japan Display, içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için, Japonya merkezli Ichigo Şirketi'nden yatırım aldı.

Apple’ın ekran tedarikini yapan Japonya merkezli Japan Display, para sıkışıklığı yaşadığı için, yine Japonya merkezli Ichigo Teknoloji Şirketi’nden 829 milyon dolarlık yatırım almayı kabul etti.

Akıllı telefon ekranı üreticisi Japan Displays, Ichigo ile şirketi kurtarmak için temel prensipler konusunda konuşup anlaştıklarını duyurdu.

Ichigo, anlaşılan fiyatın fazlasıyla altında bir teklif verdi

Yurt dışındaki çeşitli kaynaklarda geçen bilgilere göre Ichigo’nun ortak hisse almayı hedefleyerek 400 milyon $ teklif etti. Fakat 829 milyon $’a yapılan anlaşmada Ichigo’nun payına düşen hisse %50'nin üstünde değil.

Japan Display, anlaşmanın Ocak ayında tamamlanacağını ve Mart ayında ise Ichigo CEO’sunun, Japan Display’de eş başkan olarak göreve geleceğini duyurdu.

Apple: “Sözüm, sözdür...”

Apple, Japon Üreticiden LCD ekran panellerini tedarik ediyor. Yapılan bu yatırım ile birlikte şirketi kurtarma işlemi yabancı kaynaklar tarafından olumlu görünüyor. Şirketi kurtarma operasyonunun başarılı olduğunu ön gören yatırımcılar, Japan Display’in ekran tedariki yapacağını tahmin ediyor. New York Times ise Apple’ın, işletmeyi destekleme taahhüdünden dolayı böyle bir yatırım aldığını ve Japan Displays’in aldığı bu yatırımla beraber yatırımcıların, Apple’a ne kadar çok güvendiğini belirtti.

Japan Displays, dört yıl önce teşhir tesisini inşa etmek için çıkan maliyetle beraber Apple’a 800 milyon $ kadar borçlanmıştı. Geçtiğimiz beş yıl boyunca teknolojinin gerisinde kalan ve akıllı telefon pazarını yakalayamayan Japon merkezli üretici, aldığı yatırımla beraber tekrar yükselmesi bekleniyor.

Şirket değeri 1 trilyon doların üstünde olan Apple, ne kadarda düşüşte olduğu söylense de, verdiği sözlerle beraber aldığı yatırımlar sonucunda, hala piyasada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.