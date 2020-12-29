Apple Tedarikçisi Lens Technology'ye Ağır Suçlama

Apple'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Lens Technology şirketinin, binlerce Uygur'u fabrikalarında zor çalıştırdığı iddia edildi. Apple ise tedarik zincirindeki hiçbir şirkette böyle bir durum olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Apple'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı cam ekran ve kaplama tedarikçisi Lens Technology, fabrikalarında Uygur Türklerini zorla çalıştırmakla suçlanıyor. Dokümanları ortaya çıkaran insan hakları grubu Tech Transparency Project'e göre Lens Technology, Tesla ve Amazon'a da tedarik işleri yapıyor.

Sincan bölgesinde yaşayan Uygurların, bu bölgedeki fabrikalarda çalışmaya zorlandığı ya da Çin'deki diğer şehirlerde bulunan fabrikalara transfer edildiği ifade ediliyor. Apple ise yaptığı açıklamada tedarikçisine yönelik bu iddiaları yalandı.

Apple, iddiaları yalanladı

Apple sözcüsü Josh Rosenstock, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Lens Technology'nin Sincan bölgesinden hiçbir Uygur'u fabrikalarına transfer etmediğini söyledi. Apple, bu sene başında diğer tedarikçilerinin de Sincan bölgesinden Uygur işçi transfer etmediğini garanti ettiklerini söyledi.

Apple'ın zorla işçi çalıştırma konusuna toleransı olmadığını söyleyen Rosenstock, yapılan sözleşmelerde bu konunun garanti altına alındığını ve tüm tedarik zincirini kapsadığını söyledi. Rosenstock, bu kuralların ihlal edilmesinin sonuçları olduğunu ve yapılan anlaşmanın iptalinin de bu sonuçlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Apple sözcüsü, "Her zaman olduğu gibi asıl odağımız herkese saygılı ve onurlu bir şekilde davranıldığından emin olmak. Tedarik zincirimizdeki işçileri korumak için yapabildiğimiz her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Lens Technology ile birlikte çalışan Amazon ve Tesla gibi şirketlerden ise henüz konuyla ilgili bir yorum gelmedi. Olayın ilginç noktalarından bir tanesi de haberin yayınlandığı Washington Post'un sahibinin, suçlamaların yöneltildiği şirketlerden bir tanesi olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos olması.