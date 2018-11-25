Apple, Tekelcilik Suçlamasıyla Yarın Mahkemeye Çıkıyor

Apple, her ne kadar artık dünyanın en büyük şirketi olmasa da karşılaştığı davalar en büyük şirketlere yaraşır. Yarın mahkemede değerlendirilecek olan tekelcilik davası ise, şirket için oldukça önemli.

Önümüzdeki pazartesi günü, ABD Yüksek Mahkemesi Apple'ın App Store ve uygulama komisyonu politikaları konusunda şirketin aleyhinde bir tekelcilik davasını dinleyecek. Reuters'ın belirttiğine göre sorun, Apple'ın App Store'da yaptığı %30'luk kesintiden kaynaklanıyor. Şirket, daha önce de ABD Yüksek Mahkemesi'nden bu tekelcilik davasını çekmesini istemişti.

Apple, mahkeme kararına itiraz ederken uygulamalarının tekel olmadığını iddia ediyor. Apple, 1977 tarihli bir Yüksek Mahkeme kararını gösterek davayı açan tüketicilerle anlaşma yapmanın, "e-ticaretin gelişmekte olan alanını tehdit edeceğini" söylüyor.

Bu nedenle Apple, bir distrübütör olarak değil; App Store aracılığıyla tüketicilere satış yapan geliştiriciler için sadece bir aracı olarak hareket ettiğini savunuyor.

Tekelcilik davası aslında 2011'e kadar uzanmakta. Aslında mevzubahis dava, Oakland, Kaliforniya'daki bir federal mahkeme tarafından düşürülmüş ve tüketicilerin doğrudan alıcı olmadığı ve daha yüksek ücretlerin geliştiriciler tarafından istendiği söylenmişti. Ancak geçtiğimiz yıl San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi davayı yeniden açmış ve konu tekrar gündeme gelmişti.