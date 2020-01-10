Telefonla aradığı kişiye kendini Apple teknik servisi olarak tanıtan bir dolandırıcı, talep ettiği bilgilerle 16 bin dolar çaldı. Dolandırılan kişi, bilgileri kendisi verdiği için parasını geri alamadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde ilginç bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Teknoloji ve bilgisayarlar ile çok da ilgisi olmayan Dianne Waunsch adlı bir kişi, kendisini arayıp teknik destek vermek isteyen Apple teknik servisi görevlisine talep ettiği tüm kişisel bilgilerini verdi. Sonuç ise tahmin edebileceğiniz gibi hüsran oldu.

Waunsch’u telefonla arayan iyi niyetli(!) teknik servis elemanı, yardım için Waunsch’tan kişisel bilgilerini talep etti ve bu bilgilerle Waunsch’un 16 bin dolarını (94 bin TL) çaldı. Daha da önemlisi Waunsch, erişim iznini komşusuna bizzat kendisi teslim ettiğinden parasını geri alma ihtimali bulunmuyor.

Dianne Waunsch, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada böyle bir dolandırıcılığa kurban gidebileceğini hiç düşünmediğini söyledi. Yetkililer ise bu gibi durumlara karşı en önemli çözümün, teknik servisi bizzat aramak olduğunu söylüyor. Waunsch, özellikle teknolojiye uzak kişilerin bu gibi durumlara karşı daha da dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Gelen bilgilere göre ABD’de bu tarz dolandırıcılık vakaları daha önce de yaşandı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik görevlileri, tüketicileri teknik servis sahtekarlığı konusunda uyarıyorlar. Sahip olduğunuz herhangi bir ürün için teknik servisten aradığını iddia eden ve kişisel bilgilerinizi talep eden biri olursa, telefonu kapatıp şirketi bizzat aramanızı tavsiye ediyorlar.