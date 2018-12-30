Apple, Üretim Tesislerini Çin'den Hindistan'a Kaydırıyor

ABD ve Çin arasındaki gerginlik şirketleri de etkiliyor, şu an aralarında geçici ateşkes ilan etmiş olsalar da yeniden alevlenmesi muhtemel olan savaşa karşı Apple önceden önlemini alıyor.

Bu haftanın başlarında çıkan söylentilere göre Apple ve Foxconn, 2019’da iPhone üretiminin bir bölümünü Çin'den Hindistan'a taşıyacak. Reuters, Tayvanlı tedarikçinin Hindistan’ın güney eyaleti olan Tamil Nadu’da bulunan Sriperumbudur kentindeki tesisleri kullanacağı haberlerini doğruladı.

Eyaletin Endüstri Bakanı M C Sampath, bu tesislerin zaten Xiaomi telefonların üretimi için kullanıldığını söyledi fakat Foxconn, Apple’ın siparişlerini hazırlamak için 356 milyon dolarlık bir yatırım yapacak ve böyle büyük bir yatırım bölgede 25 bin kişilik bir istihdam sağlayabilir.

Reuters’a konuşan bir kaynağa göre, Foxconn bu tesislerde üst segment iPhone’ların montajını gerçekleştirecek. İçeriden gelen bazı bilgilere göre ise Apple, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına karşı önceden önlem alıyor.

Şu ana kadar, Apple’ın ortaklarından olan Wistron Corp. iPhone SE ve iPhone 6S’lerin montajını üstleniyordu ve kullanıcıların daha çok alt segment telefonlara yöneldiği pazarın marjinal pazar payına sahipti.