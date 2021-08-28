Apple'da Steve Jobs'ın ayrılığının ardından patron koltuğuna geçen isim olan Tim Cook, firmadaki 10. yılında dudak uçuklatan bir bonus aldı.

Şirketler, özellikle tepe noktasında bulunan yöneticilerine çeşitli bonus ödemeleri yapar ve primler verir. Bu ödemeler genellikle çok fazla dikkat çekmez ya da sansasyon yaratmaz. Apple'ın Tim Cook'a verdiği 10. yıl primi ise hiç de öyle değil.

Amerika menşeli şirketin CEO'luğunu yapan Cook, firmada geçirdiği 10. yılı tam 750 milyon dolarlık bir bonus ile kutluyor. Firmanın şirketteki 10. yılı olması nedeniyle verdiği hisseleri satan Cook, buradan elde ettiği gelirle CEO olarak maaşından kat kat fazlasını elde etti.

SEC incelemesinde ortaya çıktı:

ABD'de piyasa düzenleyici kurumlardan olan SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından yapılan bir açıklama, Cook'un Apple'dan nasıl büyük bir bonusu kaptığını gözler önüne serdi. Şirket CEO'su, 2011 yılında Jobs'un koltuğunu devraldığında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak oldukça yüklü bir ödeme aldı.

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Aslında Cook şirketteki 10. yılı için çok büyük miktarda Apple hissesi ile ödüllendirildi. Hisselerini de hemen elden çıkaran Cook, 750 milyon dolarlık kazanç elde etti. Apple ile yapılan maksimum miktar anlaşması gereği bu hisselerin yaklaşık 2 milyonu Apple'ın elinde tutuluyor, bu da 400 milyon dolara yakın bir meblağ yapıyor. Cook'un cebine giren net miktar ise 355 milyon dolar.

Kazanmaya devam edecek:

Cook, 2020 yılında yeni bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya göre 2025 yılında ünlü yönetici yeni bonuslar kazanacak. Elbette ki bu ödemeler karşılıksız değil, Cook da Apple'a çok şey kazandıran bir isim olarak gösteriliyor.

Şirket yönetim kurulunun "CEO rolüne eşsiz bir odaklanma ve inovasyon getirdiğini" söylediği Cook, firmanın hisselerini de yukarı taşımayı başarmış ve 151,12 dolar ile Apple'ı tarihi zirveye taşımıştı. Firmanın piyasa değeri, Cook'un göreve başladığı günden bu yana %440 artış gösterdi. Cook ayrıca ABD'nin en çok kazanan CEO'ları arasında yer alıyordu.