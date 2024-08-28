Teknoloji devlerinin birkaç yıldır devam eden “toplu işten çıkarma” furyasına direnen Apple, ilk kez bu tarz bir hamle yaptı. Şirket, dijital hizmetler departmanından 100 kişiyle yollarını ayırdı.

9 Eylül günü iPhone 16 modellerini bizlerle buluşturacak olan Apple, COVID sonrası şirketlerin finansal sorunlar nedeniyle yaşadığı ve hâlâ yaşamaya devam ettiği kötü dönemde çalışanlarını üzmeyen kararlar almıştı. Öyle ki şimdiye kadar küçük durumlar dışında Apple’ın herhangi bir toplu işten çıkarma yapmadığını ve bu furyaya katılmadığını görmüştük. Hatta direkt olarak Apple'da “çalışan kovma” olayı oldukça nadirdi.

Ancak bugün bu konuda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre ABD’li teknoloji devi, 100 çalışanının işine son verdi.

İşten çıkarmadan dijital hizmetler departmanındaki etkiledi

Konuya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre toplu işten çıkarma kararı, Apple’ın dijital hizmetler departmanında yer alan çalışanları etkiledi. Kararın, daha “öncelikli” olarak gördüğü departmanlara yoğunlaşmak için verildiği ifade edildi.

En çok “Apple Kitaplar” uygulamasında çalışanlardan işten çıkarıldı. Uygulamaya herhangi bir şey olmayacak ancak üzerinde çalışan ekibin sayısı düşürülmüş olacak. Apple, stratejisinde değişiklikler yaparak “Kitaplar” uygulamasını öncelikli hizmetlerinden görmemeye başladı.

Aynı zamanda Apple’ın haber hizmeti News’ın da etkilendiğini belirtmek gerek. Şirketin bu hizmeti öncelikli olarak görmemeye başlaması oldukça tuhaf. Ne de olsa reklam geliri getiren bir departman.

Apple’ın çok fazla toplu işten çıkarma yapmadığnı söylemiştik. Tek tük istisnalar yaşanıyordu. Bunun en yakın örneği iptal edilen otonom araba projesi Apple Car idi. O zaman 600 civarında çalışan işinden olmuştu.