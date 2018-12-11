Apple, bugün itibari ile iOS, macOS ve tvOS sistemlerinin yeni güncellemelerini beta olarak yayınladı.

Apple, bugün (11.12.2018, Salı) itibari ile, birçok yazılımının yeni sürümlerini beta olarak yayınladı. Beta sürümlerinin tester ekibinde olan kişiler, güncellemeleri indirebilir durumda.

Apple, bugün iOS 12.1.2 sürümünü beta olarak yayınladı. Adından da anlaşılacağı üzere henüz deneme sürümü olan güncelleme, eğer testler başarılı geçerse yakın zaman içerisinde tüm kullanıcılar için yayınlanacak.

iPhone ve iPad için güncellenebilir durumda olan iOS 12.1.2 Beta sürümünün yüklenmesi için beta ekibine katılmak gerekiyor. Daha çok hataları ve problemleri giderme üzerine yapılmış olan güncelleme, görsel olarak bir değişiklik içermiyor.

Apple, bir tek mobil cihazlar için güncellemeleri yayınlamakla kalmadı, tvOS ve macOS güncellemelerini de beta kullanıcıları için yayınladı. macOS Mojave 10.14.3 ve tvOS 12.1.2 sürümüne çıkmış olan sistemler, yine beta programına katılındığı takdirde yüklenebilir durumda. Aynı şekilde bu güncellemeler de iOS'da olduğu gibi görsel yeniliklerden ziyade küçük hata düzeltmeleri ile karşımıza geliyor.

Eğer siz de bu beta ekibine katılmak ister ve güncellemeleri yayınlanmasından erken yükleyip denemek isterseniz buradan kayıt olabilirsiniz.