Apple, Türkiye Hariç Hiçbir Ülkede iPhone 5'leri Onarmayacak

Klasik ve üretimden kaldırılmış ürünler listesini güncelleyen Apple, iPhone 5'i onarıma alınmayacak ürünler listesine ekledi. Ancak Türkiye'deki yasalardan dolayı Türkiye'deki iPhone 5 sahipleri bu durumdan etkilenmeyecekler.

Bir ürünün garanti süresinin dolmuş olması, o ürün için daha fazla servis hizmeti alamayacağınız anlamına gelmez. Satın aldığınız ürünün garanti süresi dolmuş olsa dahi üreticiler, satın aldığınız bölgenin yasalarına uygun olarak bir süre daha size servis hizmeti sunmaya mecburdurlar. Bu konuda son derece şeffaf bir politika izleyen Apple, resmi sitesinde kullanıcıların servis hizmeti almaya devam edebilecekleri ürünler hakkında bir liste yayınlıyor. Bugün itibari ile Apple’ın onarım desteğini sonlandırdığı cihazlar listesine yeni bir ürün daha eklendi.

Resmi web sitesinde, ‘’iPhone, iPad, iPod veya Mac ürünlerine sahip olanlar ürünün üretimine son verildikten sonraki 5 yıl boyunca (veya yasaların zorunlu kıldığı durumlarda daha uzun süreyle) Apple'dan veya Apple servis sağlayıcılarından servis alabilir ve parça edinebilir. Apple teknolojik açıdan eski (satıştan kaldırılmış) ve klasik kabul edilen bazı ürünler için destek vermeyi durdurmuştur.’’ şeklinde bir açıklamada bulunan Apple, ‘klasik ürün’ olarak nitelendirilen ürünleri, ‘’Klasik ürünler, 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa süredir üretilmeyen ürünlerdir.’’ şeklinde tanımlıyor. Türkiye, bu konuda bir istisna olduğu için şirket, ‘’Türkiye'den satın alınmış Mac ürünleri. Klasik Mac ürünlerine sahip olanlar Türkiye'deki Apple servis sağlayıcılarından servis alabilir ve parça edinebilir.’’ tanımını da bir alt madde olarak web sitesine ekliyor.

Apple.com

Apple.com/tr

Klasik ürünler tanımından da anlaşılacağı gibi Apple, 2012 yılında piyasaya sürülen iPhone 5 modelini onarımdan kaldırılan ‘klasik ürünler’ listesine ekledi. Listede iPhone 5’in yanı sıra iPhone 3GS (8GB) ve iPhone 4 CDMA (8GB) da yer alıyor. Ancak bu konuda Türkiye’nin bir istisna olduğundan bahsetmiştik. Bu nedenle Türkiye’deki iPhone 5 sahipleri yetkili Apple servis sağlayıcılarından hizmet almaya ve parça temin etmeye devam edebilecekler. Apple’ın klasik ve üretimden kaldırılmış ürünlerinin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.