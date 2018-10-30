Uzun bir süredir ardı ardına gelen zam haberlerinin ardından Apple, fiyatlarında indirime gitti.

Apple, bugün New York'ta düzenlediği etkinlikte yeni iPad Pro, Macbook Air ve Mac Mini modellerini tanıttı. Tanıtılan üç cihaz da ses getirecek özelliklere sahip olsa da ülkemiz için çok daha heyecan verici bir gelişme yaşandı. Birkaç ay önce üst üste zam yaparak tüm ürünlerini ateş pahası haline getiren Apple, bugün ülkemizdeki fiyat politikasını değiştirdi.

Şimdi gelin hep beraber Apple'ın yeni fiyatlarına bakalım.

iPhone

iPhone tarafına baktığımızda Xs ve XR modellerinin fiyatları ve çıkış tarihleri henüz belli değil. iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde ise ciddi bir indirim göze çarpıyor.

iPhone 7 32 GB - 4.499 TL (Eski Fiyat: 4.999 TL)

iPhone 7 128 GB - 5.399 TL

iPhone 7 Plus 32 GB - 5.699 TL (Eski Fiyat: 6.299 TL)

iPhone 7 Plus 128 GB - 6.599 TL

iPhone 8 64 GB - 5.799 TL

iPhone 8 256 GB - 7.099 TL

iPhone 8 Plus 64 GB - 6.699 TL (Eski Fiyat: 7.499 TL)

iPhone 8 Plus 256 GB - 7.999 TL

iPad

Henüz bugün tanıtılan iPad Pro modelleri dahil olmak üzere tüm iPad'lerin fiyatları şu şekilde:

iPad Pro 11 inç (Yeni) 64 GB - 5.899 TL

iPad Pro 11 inç (Yeni) 256 GB - 6.999 TL

iPad Pro 11 inç (Yeni) 512 GB - 8.499 TL

iPad Pro 11 inç (Yeni) 1 TB - 11.499 TL

iPad Pro 12.9 inç (Yeni) 64 GB - 7.399 TL

iPad Pro 12.9 inç (Yeni) 256 GB - 8.499 TL

iPad Pro 12.9 inç (Yeni) 512 GB - 9.999 TL

iPad Pro 12.9 inç (Yeni) 1 TB - 12.999 TL

iPad Pro 10.5 inç 64 GB - 4.799 TL

iPad Pro 10.5 inç 256 GB - 5.899 TL

iPad Pro 10.5 inç 512 GB - 7.399 TL

iPad 9.7 inç 32 GB - 2.499 TL (Eski Fiyat: 2.799 TL)

iPad 9.7 inç 128 GB - 3.149 TL

Mac

Henüz bugün tanıtılan MacBook Air dahil olmak üzere tüm Mac modellerinin fiyatları şu şekilde:

13 inç Macbook Air 128 GB (yeni) - 9.199 TL başlangıç fiyatı

13 inç Macbook Pro 128 GB (Touch Bar'sız) - 9.799 TL başlangıç fiyatı (Eski Fiyat: 11.249 TL)

13 inç Macbook Pro 128 GB (Touch Bar'lı) - 13.699 TL başlangıç fiyatı

15 inç Macbook Pro 256 GB (Touch Bar'lı) - 18.299 TL başlangıç fiyatı (Eski Fiyat: 20.799 TL)

12 inç Macbook 256 GB - 9.799 TL başlangıç fiyatı

21.5 inç iMac 1 TB - 8.399 TL başlangıç fiyatı

27 inç iMac Pro 1 TB - 37.999 TL başlangıç fiyatı

AirPods

En son gelen zamla 1.349 TL'den satılan AirPods'un fiyatı bugün itibariyle 1.199 TL'ye indirilmiş durumda.

Watch

Apple'ın en yeni akıllı saati Watch Series 4'ün 3.499 TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı ise 3.099 TL'ye geriledi. Diğer Watch modellerinde de benzer indirimler yapıldı.

Apple'ın çevrimiçi olarak satışa sunduğu tüm ürünlerin güncel fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.