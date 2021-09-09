Bir pazar araştırma şirketine göre Apple, pandemi döneminde müşterilerle duygusal bağını en çok güçlendiren şirket oldu. En büyük 100 markanın kıyaslandığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 50 gibi ciddi bir bölümü, pandemi döneminde daha fazla Apple ürünü ve hizmeti kullanmaya başladı.

Pazar araştırma şirketi MBLM, ABD'deki 3.000 tüketicinin katılımıyla Apple için ilginç sonuçlara ulaştığı bir araştırma gerçekleştirdi. "Marka Bağlılığına COVID-19 Etkisi" isimli bu araştırma, tüketicilerin salgın döneminde Apple'ın ürün ve hizmetleriyle daha derin bir duygusal bağ kurduğunu gözler önüne serdi. Dünyanın en büyük 100 markasını kapsayan araştırmaya göre Apple, diğer tüm markaları geride bırakmış oldu.

Yapılan çalışmayla ilgili bir rapor oluşturan pazar araştırma şirketine göre katılımcıların yüzde 50'si, pandemi döneminde Apple'ın ürün ve hizmetlerini daha fazla kullanmaya başladılar. Bunların yüzde 48'i ise "Apple ürünleri olmadan yaşayamayacağını" ifade etti. Ayrıca şirket, cinsiyet ve yaş grubu fark etmeksizin neredeyse her konuda duygusal bağı en fazla güçlendiren marka oldu.

Hem genç hem de yetişkinler, Apple ile ciddi bir bağ kurmuş durumda

Yapılan araştırmaya göre hem kadınlar hem de erkekler, en çok bağ kurdukları şirketin Apple olduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca 18-34 yaş arasındaki anket katılımcılar ile 35-44 yaş aralığındaki katılımcılar için de Apple bir numarada yer alıyor. 45-64 yaş grubu ise Apple'a gençler kadar bağlı değiller. Bu katılımcılar için Apple, en çok bağlılık duyulan ikinci marka.

MBLM'nin araştırması Apple ile müşterileri arasındaki bağın ciddi oranlarda güçlendiğini ortaya koyarken, diğer markalarda da benzer bir durum yaşanıyor. Bu bağlamda Amazon, Samsung ve YouTube gibi markaların tümünde, duygusal bağ kurma oranı yükselmiş durumda. Araştırma şirketi, buna neden olan şeyin pandemi koşulların yarattığı belirsizlik durumu olduğunu düşünüyor.