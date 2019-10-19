Yayın hizmetinden para kazanmayı amaçlayan firmalardan olan Apple, kendi Apple TV+ ürünü için özgün içeriklere de önem veriyor. Firma, bugüne kadar pek çok fragman yayınladı. Gelin bu fragmanlara yakından bakalım.

Apple, şimdiye kadar canımızın istediği programı izleyebilmemiz için çeşit çeşit cihazlar yapıyordu. Artık yayınları alacağımız servisi de kendisi sağlayacak. Firmanın yeni servis temelli iş modelinin bir parçası olarak Apple’ın yayın servisi olan Apple TV+ duyurulmuştu.

Yeni yayın servisi, hayatına 1 Kasım’da başlayacak. Kesenin ağzını açan ve yayın pazarına sağlam bir giriş yapmaya hazırlanan Apple, pek çok yeni içerik duyurusuyla da haberlerimize konu olmuştu. İşte Apple TV+ için dikkat çeken fragmanlar.

1. The Morning Show

Yayın tarihi: 1 Kasım

Jennifer Aniston, bu yapımla ekrana geri dönüyor. Yapımın kadrosunda Reese Witherspoon, Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup ve Mark Duplass da yer alıyor. Carrell’ın karakteri Kessler ve Aniston’ın karakteri Alex, The Morning Show adlı sabah programının sunucularını canlandırıyor. Daha sonra Kessler’ın ismi bir taciz vakasına karışınca programdan çıkarılıyor. Yerini genç bir haberci alıyor (Reese Witherspoon). Dizi boyunca Aniston’ın yaşlanma ve medyadaki cinsiyetçilikle mücadelesini izliyoruz. Öte yandan 43 yaşındaki Witherspoon’u genç haberci olarak sunan yapımda 50 yaşındaki Aniston’ın yaşının neden sorun olduğunu merak ediyoruz.

2. For All Mankind

Yayın tarihi: 1 Kasım

Rusya’nın Ay’a insan gönderen ilk ülke olduğunu düşünün. NASA da bunun ardından uzay yarışını devam ettirip Ay’a tamamen kadınlardan oluşan bir ekip göndermeye karar veriyor.

3. See

Yayın tarihi: 1 Kasım

Jason Momoa, bu yapımda kör bir savaşçı ve babayı oynuyor. Momoa, kabilesi ve gezegendeki insanların hepsi görme engelli. Momoa'nın çocukları ise görme yeteneğiyle doğuyor. Sonrasında da kabilede ortalık karışıyor. Herkesin görme engelli olduğu bir dünyada ilkel teknolojinin ve toplumsal yapının çok daha farklı olmasını beklerdik ama az daha karlı buzlu yere göçünce üstünü giyinmiş Khal Drogo ile baş başa kaldık.

4. Dickinson

Yayın tarihi: 1 Kasım

Başrollerinde Hailee Steinfield, Jane Krakowski ve John Mulaney’nin yer aldığı yapımda, 1800’lerde büyük şöhret yakalamış şair Emily Dickinson’ın hayatına, daha doğrusu hayatının anlatılanlara göre yorumlanmış bir versiyonuna şahit oluyoruz. Emily Dickinson, Amerikan şiirinde dikkat çeken isimlerden biridir. Ülkemizde çok bilinmez, yoksa kendisinin kısa şiirleri Twitter ve Instagram’ın dört yanını sarardı. Dizi tutarsa diziden sonra artık...

5. Helpsters

Yayın tarihi: 1 Kasım

Çocukluğumuzun Susam Sokağı programını yapan ekip, Apple için özel bir yapımla karşımızda. Cody adlı kukla ve arkadaşları, sorun çözmekte çok usta ve plan yapmakta çok becerikli bir ekip olacak ve çocuklara dersler verecek.

6. Snoopy in Space

Yayın tarihi: 1 Kasım

Apple, Ay yolculuğu ile ilgili mümkün olan her alanda rekabete girmeyi hedefliyor gibi. Sovyetler Birliği’nin Laika’sına karşılık ABD’nin de Snoopy’si var. Snoopy ve Woodstock (sarı kuş), NASA kıyafetleriyle uzaya çıkmaya hazırlanırken seride çok ilginç olaylar yaşanacak gibi duruyor.

7. Ghostwriter

Yayın tarihi: 1 Kasım

90’larda popüler olan aynı isimli serinin yeniden çekilmiş versiyonu olan bu dizide lanetli bir kitap evindeki bir hayalet, kurgusal karakterleri gerçek dünyaya getirip duruyor. Dört çocuk da bu garipliklere karşı durmaya çalışıyor.

8. The Elephant Queen

Filler, insanların ailelerine benzer aile bağları kurarlar. The Elephant Queen, Athena adlı bir filin ve ailesinin Afrika boyunca yaptıkları yolculuğa odaklanıyor. Belgeselin anlatımını Chiwetel Ejofor gerçekleştiriyor. Aslında 18 Ekim’de prömiyerini yapan belgesel de Apple TV+’ta olacak.

9. Servant

Yayın tarihi: 28 Kasım

M. Night Shayamalan, bu ilginç korku serisinde bize genç bir çiftin, çocuklarını kaybetmelerinin ardından bir terapi oyuncak bebeği almalarıyla başlayan garip olaylar serisini anlatacak. Dizide Lauren Ambrose, Tony Kebbell, Rubert Grint ve Neil Tiger Free yer alacak.

10. Truth Be Told

Yayın tarihi: 8 Aralık

Bu drama serisinde ise Octavia Spencer’ı gerçek suçların peşine düşen bir podcast yayıncısı olarak görüyoruz. Kendisi hatalı ithamların peşine düşen bir kadını oynuyor. Yapımda ayrıca Aarol Paul, Lizzy Kaplan, Elizabeth Perkins, Michael Beach ve Tracie Thoms yer alıyor.

Apple, yayın servisine ileride yeni içerikler de ekleyecektir. Platformun çıkışıyla birlikte daha fazla seriyi de göreceğimiz neredeyse kesin.