Marvel Sinematik Evreni'nin emektar isimlerinden olan Anthony Mackie ve Samuel L. Jackson, hikâyesini gerçek hayattan alan The Banker filmi için bir araya geliyorlar. Filmden ilk fragman bugün yayınlandı.

Apple TV+, Apple'ın kısa bir süre önce çıkardığı ve Netflix'e rakip olmayı hedefledikleri bir platform. Akıllı telefonlar, tabletler ve televizyonlar için tasarlanmış olan bu uygulamanın aylık ücreti ise 4,99 dolar olarak belirlenmişti. Apple, hizmeti sunarken sadece satın aldıkları dizileri ya da filmleri değil, Netflix'e benzer şekilde kendi dizilerini ve filmlerini de yayınlamayı hedefliyordu. Hatta ürettikleri filmleri ilk olarak sinemada gösterime sokmak gibi bir düşünceleri de vardı.

Bahsi geçen yapımlara bir örnek vermek gerekirse The Banker filmini ele alabiliriz. Filmin başrollerini Marvel Sinematik Evreni'nden aşina olduğumuz Anthony Mackie ve Samuel L. Jackson paylaşıyor. İkili, filmde Bernard Garrett ve Joe Morris isimli iki siyahi karakteri canlandırıyor olacak. Filme dair ilk fragman da kısa bir süre önce yayınlandı.

The Banker filminin konusu:

Film, 1960'lı yıllarda geçiyor ve Afrika kökenli Amerikalıların, Amerikan Rüyası'na ulaşmak için kurmaya çalıştıkları banka ve gayrimenkul zincirini anlatıyor. O dönemlerde olan ve bazı etkileri günümüzde de devam eden siyahi insanların mal sahibi olmalarındaki sıkıntı, filmde net bir şekilde işleniyor. Ayrıca filmde, karakterlerin bankacılık ve gayrimenkul zincirini kurmaya çalışırken ten renklerinden dolayı karşılarına çıkan hem hukuki hem de toplumsal engellerden bahsediliyor.

İkili, filmde bu sorunu aşmak için işçi sınıfından bir beyaz olan Matt Steiner'ı (X-Men'den hatırlayacağınız Nicholas Hoult) kullanıyor. Ona zengin insanların çevresinde nasıl sosyalleşebileceğini ve nasıl davranması gerektiğini öğreterek işlerini Matt Steiner üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. Filmde de bu olaylar sırasında yaşadıkları hikâyeler anlatılıyor. Filmin hikâyesinin gerçek hayata dayandığı söyleniyor.

The Banker filminin fragmanı:

The Banker filminin gösterim tarihi ise 6 Aralık olarak belirlenmiş durumda. Apple, filmlerini önce vizyona sokup daha sonra Apple TV+ üzerinden yayınlama planını The Banker filminde de uygulayacak. Şirketin bu planının gelir anlamında nasıl sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz.