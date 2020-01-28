Apple, çevrimiçi yayın platformlarındaki dengeleri bozacak bir anlaşmanın peşinde. Apple'ın platformu Apple TV+'ın, ünlü film stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ile anlaşacağı iddia ediliyor. Anlaşma durumunda James Bond serisi gibi kült eserler Apple TV+ izleyicileriyle buluşacak.

Apple'ın çevrimiçi yayın platformu Apple TV+, piyasaya sürülmesinin üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen beğenilen özel programlarla karşımıza çıkmayı başardı. Netflix gibi çok fazla içerik yerine özel programlara ağırlık veren Apple TV+, buna rağmen HBO'nun Game of Thrones dizisine benzer bir efsaneye imza atmayı henüz başaramadı.

Apple'ın çevrimiçi yayın platformunun bu gidişatı değiştirebilecek önemli bir adım atmaya hazırlandığı belirtiliyor. CNBC'nin birçok kaynağa dayandırdığı haberine göre Apple, ünlü yapım ve dağıtım şirketi Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ile anlaşmak için masaya oturdu.

Netflix de MGM'yi gözüne kestirdi:

MGM'nin bünyesinde, Jakuzi Ekspres'ten (Hot Tub Time Machine) James Bond serisine kadar çok sayıda film bulunuyor. Bu tip bir işlemin doğası ve müzakerelerin gizliliği nedeniyle anlaşma sürecinde görüşmelerin ilerleyip ilerlemediği ya da kesilip kesilmediği bilinmiyor. Bir diğer önemli iddiaya göre Netflix de MGM ile anlaşmak için uğraşıyor. Apple'ın anlaşmak için uğraştığı film stüdyoları arasında Lionsgate, Netflix ve A24 gibi şirketler de yer alıyor. Özellikle A24'ün, yıllık film listesinin kısa tutulduğu düşünülürse Apple TV+'ın oluşturmak istediği görüntüye hayli uygun olduğu söylenebilir.

Apple TV+ üyeliği aylık 4,99 dolar. Bu ücretle Apple TV+'ın bünyesindeki özel TV programlarına ve filmlere erişilebiliyor. Bununla birlikte yeni bir Apple aksesuarı satın alanlar, hediye olarak platforma bir yıllık ücretsiz erişim elde ediyorlar.

Bir başka iddiaya göre yine Apple, platformunda canlı spor karşılaşmalarını yayınlamak için PAC-12 yetkilileriyle görüşüyor. Bütün bunlar, Apple'ın yakın gelecekte platformuna dışarıdan da program getireceği anlamına geliyor.

Öte yandan Apple TV+, bir süredir başka platformların programlarının devamını kendi bünyesinde üretmeye başladı. Şirketin, HBO’nun meşhur dizisi Band of Brothers’ın devamını çekeceği açıklanmıştı. 2. Dünya Savaşı’na odaklanan mini dizi, pek çok kişiye göre HBO’nun şimdiye kadar çektiği en iyi dizi konumunda. Dokuz bölümlük yeni dizi, Masters of Air adını alacak. Dizinin arkasındaki ekip, Steven Spielberg ve Tom Hanks de dâhil olmak üzere geri dönecek.