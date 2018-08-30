Apple, Ücretsiz Kişisel Fotoğraf Düzenleme Dersleri Veriyor

Apple, 'Photos' uygulamasını öğrenmek isteyen kullanıcıları için -şimdilik- ABD'de başlamak üzere yarım saatlik özel dersler vermeye başladı.

Apple Fotoğraflar, Apple'ın geliştirdiği oldukça minimal bir uygulama. Hem MacOS hem de iOS kullanıcıları için Apple kullanıcılarına sunulan uygulamada ustalaşmak ve ince ayarlarına hakim olmak isteyenler için çok hoş bir uygulama başladı.

ABD'deki Apple kullanıcıları, küçük bir randevu işleminden sonra Apple Care çalışanlarının kendilerini arayacakları zamanı belirliyorlar. Daha sonrasında Apple çalışanları tarafından aranıyor ve yazılımın uzmanları tarafından yarım saat boyunca özel bir ders alıyorlar.

Apple'ın resmi sitesi üzerinden buraya tıklayarak yapılabilecek olan başvuru sonrasında ücretsiz arama için gerekli işlemleri tamamlıyorsunuz. Sizden tek istenen iOS ve MacOS cihazınızın, bu görüşmeden önce son sürüme yükseltilmiş olması.