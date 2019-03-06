Apple Kullanıcılarına Üçüncü Parti Batarya Müjdesi

Apple, geçtiğimiz Perşembe günü yayınladığı kararla birlikte üçüncü parti batarya kullanan iPhone modellerini de batarya sorunları hariç onarım için kabul etmeye başladı.

Şu ana kadar Apple Genius Bar ya da Apple Yetkili Servisleri’nden herhangi bir onarım hizmeti almak için sahip olduğunuz iPhone’un tüm parçalarının orijinal Apple ürünü olması gerekiyordu. Dolayısı ile telefonunuzun bataryasını üçüncü parti bir batarya ile değiştirdiyseniz Genius Bar ya da AYS’ler, cihazınızı onarım için kabul etmiyordu.

Fransız blog iGeneration tarafından aktarılan bilgiye göre Apple, üçüncü parti donanım içeren cihazlar ile ilgili politikasını güncelledi. Buna göre Genius Bar ya da AYS’ler, üçüncü parti bir bataryaya sahip olan iPhone’ları onarım için kabul edecek. Fakat kabul edilen iPhone’un sorununun bataryada olmaması gerekiyor.

Eğer iPhone’unuzun bataryası ile ilgili Genius Bar ya da AYS’lere bir onarım talebinde bulunacaksanız ve cihazın içinde üçüncü parti bir batarya bulunuyorsa cihazın onarıma kabul edilmesi için orijinal iPhone bataryası ile değiştirilmesini kabul etmeniz gerekiyor. Elbette ki bu değişim ücreti onarım faturasına yansıyacak.

Pek çok kullanıcı iPhone’unun performansını artırmak için bataryasını değiştiriyor ve masraftan kısmak için üçüncü parti bataryalar kullanıyor. Apple, üçüncü parti batarya kullanan cihazları da onarım için kabul ederek kullanıcılarına önemli bir hizmet sunmuş oluyor. Fakat olağan bir şekilde üçüncü parti bataryanın çıkardığı sorunlarda mesuliyet kabul etmiyor.