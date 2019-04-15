Apple, Powerbeats Pro'nun tanıtım reklamını yapan yepyeni bir video paylaştı.

Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods, ilk çıktığı günden beri gündemden düşmüyor. Sahip olduğu tek şarjda kullanım süresin yüksek ve ses kalitesinin fazlasıyla iyi olmasından ötürü AirPods'larla başarıyı yakalayan Apple, AirPods'un fitness ve spora yatkın bir versiyonunu Beats adı altında karşımıza çıkartıyor.

Ünlü sporcuların rol aldığı ve uzunluğu 1 dakika olan tanıtım videosunda kullanılan müziğin Beck'in Saw Lightning isimli bir parçası olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra şarkının Apple Music'e eklendiğinin ve kullanıcıların Apple Music'ten bu parçaya erişebilecekleri de söylendi.

Videodaki sporcuların her birinin Powerbeats Pro'nun beyaz modelini kullandığı görülüyor. Jimnastikten basketbola, tenisten haltere, futboldan kaykaya birçok spor türü içeren video Powerbeats Pro'nun çok yakında geleceği ibaresini barındırıyor. Apple'ın önümüzdeki Mayıs ayında bu kulaklığı 250 dolar satış fiyatından kullanıcılarıyla buluşturmayı planladığı ise gelen söylentiler arasında.

Videoda yer alan tüm sporcuların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Jimnastikçi Simone Biles, boksör Anthony Joshua, tenis oyuncusu Serena Williams, basketbol oyuncusu LeBron James, futbol oyuncusu Eden Hazard, rugby oyuncusu Owen Farrell, boksör Ramla Ali, halterci Zoe Smith, basketbolcu Ben Simmons, futbol oyuncusu Odell Beckham Jr. , kayakçı Kevin Rolland, kaykaycı Leticia Bufoni, tırmanıcı Miho Nonaka, snowboard oyuncusu Shaun White, futbol oyuncusu Alex Morgan, koşucu Ruddy Trobrillant ve balerin Jasmine Perry.