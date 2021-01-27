Nikkei Asia tarafından yapılan habere göre Apple, Çin'de yaptığı üretimin bir kısmını Vietnam ve Hindistan'daki fabrikalarına aktaracak. İki ülkedeki fabrikaların bu çeyrek sona ermeden yeni üretimlere başlayacağı söyleniyor.

Teknoloji dünyası hakkında daha önce de büyük haberler paylaşan Nikkei Asia, bugün bomba bir haberle karşımıza çıktı. Yeni paylaşılan habere göre Apple, Çin'de yaptığı üretimin bir kısmını Hindistan ve Vietnam'a taşımayı planlıyor. Bunun sebebiyse Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerginlik olarak gösteriliyor.

Apple'ın üretim yerinde yapacağı bu ani ve önemli değişimin ilk meyvelerini görmek içinse uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek gibi duruyor. Bazı kaynaklar tarafından Nikkei Asia'ya verilen bilgiye göre Hindistan'daki fabrikalar, bu çeyrek bitmeden iPhone 12 telefonlarının üretimine başlayacak.

MacBook üretiminin de bir kısmı Vietnam'da yapılacak:

Yine aynı şekilde bu çeyrek bitmeden, yani önümüzdeki 2 ay içinde Vietnam'daki fabrikalar da üretime başlayacak. Ancak bu fabrikalar iPhone 12 değil, iPad ve hâlihazırda üretimine devam ettiği HomePod mini cihazlarının üretimini üstlenecek. Üstelik şirketin MacBook bilgisayarlarının üretiminin bir kısmını da bu yıl içinde buraya taşıyacağı belirtiliyor. Ancak üretimin büyük bir kısmı Çin'de kalacak.

Nikkei Asia, bir tedarik zinciri yöneticisinin de gelişme hakkında yaptığı yoruma yer verdi. Yönetici, ABD merkezli şirketlerin yeni bir ABD başkanının seçilmiş olmasına rağmen Çin'den çıkmaya devam ettiğini ifade etti. Yönetici, değişikliğin yalnızca çevre birimlerini değil, iPhone'lar ve iPad'ler gibi çok satan ürünleri de etkilediğini belirtti.

Apple'ın önemli bir ortağı ve tedarikçisi olan Foxconn, üretim kapasitesini artırmak için Vietnam'da yeni bir fabrika inşa etmek üzere 270 milyon dolar yatırım yaptı. Bu yatırımın nedeni yalnızca Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim değildi. Koronavirüs ve Çin'de artan işçilik maliyetleri, tedarik zincirine önemli boyutlarda olumsuz bir etki yaptı. Dolayısıyla Apple, gelecekteki projeler için birden fazla seçeneğe sahip olmak istiyor.