Doktorlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı en ön safta canları pahasına mücadele ediyor. Durumun farkında olan Apple, sağlık personeli için yüzü tamamen kapatan cerrahi maske geliştirdiklerini duyurmuştu. Şimdi ise çalışmanın detayları paylaşıldı.

Koronavirüs, dünya genelinde 2 milyondan fazla vakaya ve 160 bini aşkın ölüme yol açtı. Sağlık çalışanları, hastanelerde koronavirüslü hastaların tedavisi için mücadele veriyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde şirketin yüzü tamamen kaplayan, haftada 1 milyon adet yüz koruma maskesi üretimine başlayacaklarını açıklamıştı.

Apple, üretimin ayrıntılı dokümantasyonunu paylaştı. Söz konusu belge, tam bir yüz siperi için malzeme ve tasarım taslaklarını ayrıntılarıyla belirtiyor. Firma, ön kalkan ve alın bandı için PET veya PETG plastik malzemelerini öneriyor ve kırılgan doğası nedeniyle polikarbonata karşı uyarıyor. ABD merkezli şirket, bant kısmı için lateks içermeyen silikon öneriyor.

Apple'dan haftada 1 milyon cerrahi maske:

Dokümantasyonda ayrıca, büyük ölçekli imalat için lazer kesim, su püskürtme ve kalıp kesim dahil olmak üzere, her parçanın tam boyutları ile birlikte imalat yöntemleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Apple, dokümantasyonun sadece uzmanlara yönelik olduğunu ve üretimin fabrika ortamında profesyonel mühendisler veya makine uzmanları tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan belgede, Apple fabrika üretimi için ilgili kalınlık değerlerini de aktardı. Mevcut tasarım dosyaları, genel işlem için talimatlar, 2 boyutlu kesim dosyaları ve yüz kalkanının her bir bileşeni için özel üretim dosyalarını içeriyor. Ek olarak şirket, üretim sürecinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyulması durumunda [email protected] şeklinde bir e-posta adresi oluşturdu.

Apple, üretmeye başladığı yüz koruma maskelerinin detaylarını açıkladı:

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CEO Tim Cook, mühendisler tarafından üretilen maskelerin şeffaf plastikten oluşacağını ve yüzü tamamen örteceğini ifade etmişti. Üretimi yapılan 20 milyon maske, sağlık çalışanlarına hibe edilecek. Cook, maskelerin her birinin montajının iki dakikadan az sürdüğünü bildirdi. Yüz koruma maskelerinin üretimi ABD ve Çin’de başladı.