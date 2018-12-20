Apple'ın uygulama mağazası App Store'da bulunan uygulama içi satın alımlar artık hediye edilebilecek.

Apple geçtiğimiz Çarşamba günü itibariyle uygulama içi satın alımların hediye edilmesi seçeneğini kendi mağaza uygulaması App Store'un yönergelerine ekledi. Bu doğrultuda yakın zamanda aktif olacak olan özellik ile kullanıcılar; aile üyelerine, arkadaşlarına veya herhangi bir kişiye istedikleri uygulama içi satın alımı hediye edebilecek.

iOS kullanıcıları arasında uygulama hediye etme özelliği halihazırda bulunuyordu ancak Apple işleri bir adım daha ileri götürerek uygulama içi satın alımların da hediye edilebilmesini sağlayacak. Bu bağlamda örneğin artık arkadaşınıza Fortnite'ta bulunan V-Bucks'ları hediye edebileceksiniz.

Yılbaşı yaklaşırken Apple'dan gelen bu oldukça mantıklı hareket, birçok kullanıcının alacağı hediyelerle mutlu olmasını sağlayacaktır. Clash of Clans uygulamasında dünya genelinde 3.6 milyardan fazla uygulama içi satın alım yapılmış olması, Apple'ın da uygulama içi satın alımlarda dönen para miktarlarının büyüklüğünü bildiğini ve bunu artırmak istediğini gösteriyor.