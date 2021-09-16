Mobil dünyada ilginç bir devrimin şafağındayız. Önümüzdeki beş yıl içinde Apple App Store'un kullanıcı başına gelirde Google Play Store'u geride bırakacağı düşünülüyor. Öyle 'kıl payıyla geçmek' gibi de değil, kullanıcı başına gelirde tam iki katına ulaşması bekleniyor.

iOS ve Android kullanıcıları arasındaki çekişme şirketlere yansıyalı çok oldu. Şimdi de Apple Store ve Google Play Store arasında gelir konusunda tahminleri boşa çıkaracak bir uçurum yaşanması bekleniyor.



Önümüzdeki beş yıl içinde Apple App Store'un kullanıcı başına gelirde Google Play Store'u geride bırakacağı düşünülüyor. Şimdi raporlara yakından bakıp size durumu açıklayalım.

iOS ve Android kullanıcılarının dünya çapında dağılımı şu an nasıl?





Son beş yılın verilerine baktığımız zaman tablo değişmiyor. Statista'nın paylaştığı veriler de aksini söylemiyor, Android kullanıcılarının sayısı iOS kullananların neredeyse üç katı. Mobil telefon kullananların sadece %25'inin tercih ettiği iPhone tarafında beş yıl içerisinde beklenen liderlik haber değeri taşıyor. İlginç olan ise şu, muhtemelen iPhone kullanıcı sayısı oransal olarak artmayacak, yani karşılaştığımız tabloda kullanıcıların marka tercihleri yerine "para harcamayı tercih ettikleri" mecra değişecek. Çalışma sadece ABD sınırları içerisinde yapılsa da bu büyük pazarın global durumu da yansıttığını söylemek yanlış olmaz.

Önümüzdeki beş yıl içerisinde ABD için mobil uygulamalarda beklenen indirme oranları nasıl?

2021: App Store 9 milyar - Play Store 5.8 milyar

App Store 9 milyar - Play Store 5.8 milyar 2022: App Store 9.3 milyar - Play Store 5.7 milyar

App Store 9.3 milyar - Play Store 5.7 milyar 2023: App Store 9.7 milyar - Play Store 5.8 milyar

App Store 9.7 milyar - Play Store 5.8 milyar 2024: App Store 10.2 milyar - Play Store 6 milyar

App Store 10.2 milyar - Play Store 6 milyar 2025: App Store 10.6 milyar - Play Store 6.3 milyar

Sadece ABD özelinde bile 2021'den 2022'ye geçişte Google Play indirme oranlarının düşüşe geçmesi şaşırtıcı. Bunun altında yatan sebeplerden biri, 2020-2021 arasında yoğun etki gösteren salgının yerini sosyal hayata bırakacağı beklentisi. Bir anda patlama yapan uygulama sayıları da böylece eski seviyesine dönmüş olacak.

Peki Apple App Store'da böyle bir beklenti neden yok? iOS kullanıcıları için salgın sonrası da pazar genişlemeye devam ediyor. Tabii burada artışlar makul seviyede, %5, %2 gibi oranlar görüyoruz. Global seviyeye geçiş yaptığımızda ülke içi dinamiklerin nasıl da değiştiğine de şahit oluyoruz.

Peki, beş yıl içerisinde global anlamda mobil uygulamalarda beklenen indirme oranları nasıl?

2021: App Store 36 milyar - Play Store 119 milyar

App Store 36 milyar - Play Store 119 milyar 2022: App Store 38 milyar - Play Store 133 milyar

App Store 38 milyar - Play Store 133 milyar 2023: App Store 39 milyar - Play Store 149 milyar

App Store 39 milyar - Play Store 149 milyar 2024: App Store 41 milyar - Play Store 168 milyar

App Store 41 milyar - Play Store 168 milyar 2025: App Store 43 milyar - Play Store 187 milyar

Global tabloda Android kullanıcılarının uygulama indirme reflekslerinde bir değişiklik yok, kümülatif artış her yıl artmaya devam edecek gibi görünüyor. iOS kullanıcılarınınsa kullanıcı artışlarına paralel olarak neredeyse sabit bir indirme oranını sürdürdüğü görülüyor. Hatta biraz daha derine insek yıllık uygulama indirme oranının kullanıcı artışına kıyasla eksiye düştüğünü bile görebiliriz. Şimdi, bu tabloyu aklınızda tutun ve kullanıcı başına gelirde şaşırtacak veri için hazır olun.

Kullanıcı başına mobil platformlardaki harcama beş yılda nasıl değişecek?

2021: App Store 92 milyar dolar - Play Store 50 milyar dolar

App Store 92 milyar dolar - Play Store 50 milyar dolar 2022: App Store 112 milyar dolar - Play Store 58 milyar dolar

App Store 112 milyar dolar - Play Store 58 milyar dolar 2023: App Store 134 milyar dolar - Play Store 67 milyar dolar

App Store 134 milyar dolar - Play Store 67 milyar dolar 2024: App Store 159 milyar dolar - Play Store 76 milyar dolar

App Store 159 milyar dolar - Play Store 76 milyar dolar 2025: App Store 185 milyar dolar - Play Store 85 milyar dolar

Bugün bile kullanıcı başına gelirde Apple App Store'un Google Play Store'un önünde olduğunu görüyoruz ancak oran hiçbir zaman iki katına çıkmamış. 2025'te Apple App Store'da 43 milyar uygulama indirmeye karşılık beklenen kullanıcı başına geliri 185 milyar doları, Google Play Store'un ise 187 milyar uygulama indirmeye karşılık 85 milyar doları bulacağını düşündüğümüzde iki katı bile aşan bir durumla karşı karşıyayız. İndirme oranlarıyla kullanıcı başına gelirler arasındaki bu ters orantı sizce de bizi çok ilginç bir yere götürmüyor mu?

Burada bahsettiğimiz platformlar arasındaki fark ancak büyük resme baktığımızda, mobil uygulama pazarında global olarak kullanıcıların harcamalarının 270 milyar dolara ulaşacağı verisi üzerinde durmak gerek. Yunanistan'ın bugün gayrisafi milli hasılası 209 milyar dolar, beş yıl sonra da 270 milyar dolara ulaşması mümkün görünmüyor. Mobil dünya, komşularımızdan birinin GSMH'sini geride bırakacak kadar genişlemiş olacak. 2020'de, mobilde kullanıcı harcamaları 111 milyar dolar, 2025'te bunun iki buçuk kat artacak olması "gelecek mobilde" klişesini tekrar gündeme sokar mı, ne dersiniz?