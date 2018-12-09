Apple, Uyku Takip Cihazı Beddit'i Satışa Sundu

Apple tarafından piyasaya sürülen Beddit ile nasıl uyuduğumuzu takip edebileceğiz.

Apple, uyku takipçisi olarak sınıflandırdığı ürünü Beddit'i piyasaya sürdü. Bu aparat için 2017 yılından beri bir Fin şirketi ile görüşen Apple, Beddit 3.5 Uyku Monitörü olarak ürününü piyasaya sürdü.

Ürün, yatağınızın altına yerleştirmeniz gereken bir sensör içeriyor ve uykunuz esnasında kaç kere döndüğünüzü, nasıl uyuduğunuzu ölçerek detaylı bir rapor hazırlıyor.

2 mm gibi ince bir yapıya sahip olan ürün, kalp atış hızı, nefes alış verişi, horlama, yatak odası sıcaklığı, uyku süresi gibi bir çok farklı veriyi kayıt altında tutuyor. Aparatın avantajlarından biri ise kullanmak istediğiniz süre içerisinde vücudunuza bağlamanız gereken hiç bir cihazın bulunmaması ve kullanmak için herhangi bir şeyi hatırlamanız ya da aktifleştirmeniz gerekmemesi.

Üstelik cihazı istediğiniz zaman Apple Watch ile bağlayabilir, uyku düzeninizin raporunu da istediğiniz zaman görebilirsiniz. Mobil cihazınızda da uygulamayı kullanmak isterseniz App Store üzerinden indirebilirsiniz, ihtiyacınız olan tek şey iOS 12 veya üzeri bir iPhone'a sahip olmanız.

Apple Watch Series 4, henüz kendine ait bir uyku takip uygulamasıyla gelmiyor, ancak üçüncü parti yazılımlar indirerek bir nebze de olsa uykunuzu takip edebilme olanağına sahipsiniz. Ancak tabii ki bunların hiç biri Beddit gibi detaylı ve doğru olmayacaktır.