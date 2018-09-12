Apple, Google, Amazon, AT&T, Alphabet gibi 6 büyük şirket 26 Eylül tarihinde, yeni veri gizliliği uygulamalarını ABD Senato'su üyelerine sunacaklar.

Bir süredir gündemde olan veri gizliliği tartışma konusu oldu. Çıkan tartışmalar ve davalar donucunda şirketler, yeni gizlilik politikalarına uyum sağlamak için farklı gelişmelere imza atıyorlar. Büyük şirketler bu yeni geliştirdikleri gizlilik politikalarını ABD Senato'suna sunacaklar

Beyaz Saray, temmuz ayından itibaren, büyük teknoloji şirketleri ile veri gizliliği konusunda görüşme yapmaya karar vermişti. Yapılan yeni çalışmalar doğrultusunda birçok şirket, veri gizliliği politikasında değişiklik yapmak için kolları sıvadı. Apple ve Google başta olmak üzere birçok şirket, kullanıcı verilerini gerekli görülen yasal kurumlarla paylaşmak için farklı uygulamalar ya da platformlar geliştirdi.

Senatörler; yapılan görüşme sonrasında şirketlerin mevcut gizlilik politikasının, Kongre’nin gizlilik beklentilerine ve Kaliforniya Gizlilik Yasası gibi daha sıkı şartlara nasıl uyum sağladıklarını anlayacak bir filtre görevi görecekler.