Apple ve Google İnsanların Hayatını Nasıl Kurtarabilir?

Bir kalp doktoru olan Jeffrey Wessler, CNBC’de yayınladığı son yazısında, Apple ve Google’ın milyonlarca insanın hayatını nasıl kurtarabileceğini yazdı. Wessler’a göre her iki şirket de tüketicilerini daha fazla hareket etmeye teşvik edecek planlar yapabilir. Mesela Aspirin'i örnek alabilirler.

Geçtiğimiz on yıl boyunca binlerce hastanın kalp sorunu ile yakından ilgilenen CNBC sağlık yazarlarından kalp uzmanı Dr. Jeffrey Wessler, son yıllarda artan kalp krizi ve kalp yetmezliği ile ilgili duruma değindi. Uzmanın görüşleri, teknoloji dünyasını şekillendiren iki şirketin son çalışmalarına yönelik şekillendi. Teknoloji ve özellikle akıllı telefon bağımlılığının arttığı son yıllarda, bu şirketlerin üzerine büyük sorumlulukların düştüğünden bahsetti.

Apple Watch, Fitbit ve Google Fit gibi cihaz ve uygulamaların, tüketici sağlığına yönelik önemli yenilikler olduğunun altını çizen Wessler, bu yöntemlerin gerçek bir klinik fayda sağlayamayacaklarının da altını çizdi. Teknoloji şirketlerinin tüketici sağlığını daha fazla önemsemeleri gerektiğini söyleyen doktor, bunun için üç farklı aydınlatıcı yöntem önerdi.

İlk yöntem, söz konusu sağlık cihazlarını ve uygulamalarını, en çok fayda görecek kişilerin kullanmalarını sağlamak. Belirli istatistiklerden faydalanılarak, yüksek sağlık riski taşıyan insanların hedeflenmesi, cihazların ve uygulamaların etkinliğini arttırabilir. Sonuçta bir sporcunun Apple Watch kullanmasıyla, spor yapmaya ihtiyaç duyan birinin Apple Watch kullanması farklı şeylerdir. Sporcular bu araçları sadece performans ölçümleri için kullanırlarken, ihtiyaç duyan kişiler ise alışkanlık edinmek için kullanır. Ayrıca teknoloji şirketleri sigorta şirketleriyle birlikte çalışarak insanların sağlıkları için daha fazla çaba göstermelerini sağlayacak çözüm paketleri sunabilirler.

Cihazları düzenli olarak kullanan kişilerin, sağlığını iyileştirmek için kullanan kişilerden farklı sonuçlar vereceği aşikar. Burada teknoloji şirketlerini bağlayan şey, sağlığını düzeltmek isteyen insanlara çözüm sunmak olmalı.

Teknoloji şirketleri, cihazların elde ettiği sağlık verileriyle kişilere erken tanı, uygun sağlık yönetimi gibi hizmetlerde sunmalılar. Böylece sağlığın sadece doktora gidilince düzeltilebilen bir şey olmadığı, bunun için bireysel çaba harcamak gerektiğinin de altı çizilebilir.

Faydalı teknoloji için Aspirin’den ilham almak:

1970’lerin başlarında Birleşik Krallık’ta kalp krizi geçirmiş olan 1239 erkek birey üzerinde Aspirin’in kalp krizine karşı etkisi test edildi. Günümüzde, sadece ABD’de her gün 40 milyondan fazla insan Aspirin tüketiyor. Aspirin’in kalp krizi riskini %20 oranında azalttığı da kanıtlanmış bir gerçek.

Apple ve Google da tıpkı zamanında yapıldığı gibi cihazları test etmek için yüksek riskli gruplar seçebilir. Yapılan klinik denemelerle en sağlıklı hastaları doğru tedaviye bağlamak için en net formül ortaya koyulabilir. Böylece sağlık uygulaması ve cihazlarının kullanımı yaygınlaşır, uzun vadede bu hizmetler belki de milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir.