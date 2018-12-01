ABD eğitim sisteminin K-12 olarak tanımladığı, 12.sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayan öğrenci grubu için geliştirilen teknolojilerde Apple, Google ve Microsoft başı çekiyor. ABD'nin en büyük şirketlerinden Amazon'un eksikliği hala devam ediyor. Bu yazımızda, Amazon'un eğitime odaklanma durumunu inceleyeceğiz.

Apple, 2009'dan bu yana, eğitim alanındaki dominasyonunu sürdürüyor. Elektronik kitapların lisanslarının her sene 14.99$'a mal olması, bu dominasyonu etkileyebilir. Devlet okulları, lisansları satın alıp öğrencilere geçici olarak ödünç verirken, kolejlerde ise durum böyle değil. Elektronik kitap alanında, Amazon zaten bir pazara sahip.

Amazon, elektronik kitap pazarındaki hakimiyetini her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Apple'ın e-kitap pazar payı %10'a yakınken Amazon, pazar payını %83'e çıkarmış durumda. Apple'ın iOS 12 ile birlikte gelen Apple Books uygulaması ile elektronik kitap alanına odaklanmış olmasına rağmen, Amazon'u geçmesi zor görünüyor. Amazon'un geliştirdiği Kindle cihazları hala en popüler kitap okuyucu konumunda.

Amazon'un düşük maaliyetli cihazları, eğitimde kullanmak için güzel bir alternatif.

iPad kalitesinde olmasa da Amazon'un sunduğu 7 ve 8 inçlik tabletler, düşük maaliyetleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca Kindle uygulamasının ön yüklü olarak geldiği cihazlar, okullarda kullanıma da hayli uygun. Eğer okullar özel bir e-kitap okuyucu isterlerse, 30$'lık maliyetleriyle bu tabletler, Apple'ın önüne geçebilir.

Apple'ın 300$'a mal olan tabletlerinin lüks olduğu kabul edilmeli. 30$'a kullanılabilecek tabletler sayesinde, tüm içerikler Kindle ile eş zamanlı olarak kullanılabilir.

Amazon'un eğitim pazarına girmesi için eksik olan ne?

Amazon, ne kadar e-kitap okuyucuları konusunda yüksek bir pazara sahip olsa da ders kitapları konusunda hayli gerideler. Amazon'un bu eksiğini kapamak adına, bir kitap yayıncısını satın alması durumunda şaşırmayacağımızı söylemek istiyoruz. Nasıl olursa olsun Amazon, cihazları okullara sokmanın bir yolunu bulmalı.

Amazon'un ders kitabı sektörüne girmesi ne kadar uçuk bir fikir gibi görünse de buna benzer bir durum daha önce yaşanmıştı. Daha önce lisanslı içerikleri satın almak yerine kendi içeriğini oluşturmaya başlayan Amazon, şu an TV şovları ve filmler üretmeye devam ediyor.

Eğer Amazon, eğitim sektörüne giriş yaparsa, Google, Apple ve Microsoft arasına büyük bir yarış başlamış olacak. Bu yarışın fiyatları da kızıştırması da muhtemel.