Apple ve Qualcomm, 7 Nanometre Çip Siparişlerini Azaltıyor

DigiTimes tarafından paylaşılan rapora göre, Tayvanlı entegre devre üreticisi TSMC'nin 7nm işlem teknolojisi, 2019'un ilk çeyreğinde tam olarak kullanılamayacak. Rapora göre bunun nedeni, birçok müşterinin siparişlerini azaltması. Bu haber, AMD ve diğer çip üreticilerinin üretimlerinde ve sevkiyatlarında artışa sebep olabilir.

Yayınlanan rapora göre, TSMC'nin 7nm teknolojisinin, 2019'un ilk 6 ayında %80 ile %90 arasında bir kapasiteyle çalışması bekleniyor. Rapordaki bir diğer dikkat çeken bölüme göre Apple, HiSilicon ve Qualcomm, 2019'un ilk yarısındaki siparişlerinde azalmaya gitti. TSMC ise rapor hakkında yorum yapmayı reddetti.

Son raporlara göre, Apple'ın yeni iPhone satışları beklendiği gibi gitmiyor ve bu da şirketin fiyatları arttırmış olmasına bağlanıyor. Yapılan yorumlar, Apple'ın ilk iPhone'dan beri yaptığı, yatırımcılara yapılan birim satışı artık açıklamayacağını duyurmasıyla örtüşüyor. Apple, eski satış fiyatlarına dönmezse 2019 yılında da satışların düşmesi bekleniyor.

AMD İçin Fırsat

AMD'nin Zen 2 mimarisi tabanlı yeni nesil işlemcilerini, 2019'un ilk yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor. Diğer TSMC müşterilerinin siparişlerini azaltmasından dolayı AMD, artık Zen 2 çiplerini üretmekte daha özgür durumda.

Planlanacak olan üretim artışı, talebe göre belirlenecek. Zen 2 çiplerine olan talep, Zen tabanlı çiplere göre hayli yüksek durumda ve bu yüzden de üretimde yüksek bir artış bekleniyor. 7nm Zen 2 tabanlı çiplerin, Intel'in çiplerine kıyasla performans anlamında daha rekabetçi olması bekleniyor.

TSMC'nin Ocak ayı ortalarında, yatırımcılarına bir durum analizi açıklaması bekleniyor. Şirket daha önce, 7nm teknolojisi ile 50 farklı çip tasarımını üretime hazır hale getirdiğini, 2019'un sonuna kadar da 100'ün üzerinde tasarımın hazır hale getirileceğini duyurmuştu. TSMC, 7nm teknolojisi ile üretilen çiplerden elde edilecek gelirlerin, 2019 toplam gelirlerinin %20'sinin üzerinde olmasını bekliyor.