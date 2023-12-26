Dünyaca Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Ocak 2024'te büyük bir Vision Pro başlık sevkiyatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor ve karma gerçeklik setinin piyasaya çıkışının da beklenenden erken olabilir.

Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar, Vision Pro'nun 2024'ün mart ayında raflardaki yerini alacağını öne sürüyordu. Ancak analist Ming-Chi Kuo'ya göre cihazın satışı çok daha önce başlayabilir.

Dünyanın dört bir yanında Apple ürünleri satılıyor olsa da dünyanın dört bir yanında üretilmiyor. Dolayısı ile cihazların satılabilmesi için önce büyük bir sevkiyat gerçekleşmesi gerekiyor. Bu sevkiyat süreci oldukça karmaşık ve uzun olabiliyor. Kuo'ya göre ocak ayının ilk haftasında yaklaşık 500 bin Vision Pro yola çıkmış olacak.

Şubat 2024'te Vision Pro'yu satışta görebiliriz

Apple Vision Pro'nun beklenenden erken gelebileceğine dair tek emare bu iddialar değil. Daha önce Mark Gurman da Apple'ın üretimini artırdığnı ve şubat ayında satışa başlamayı istediğini aktarmıştı. Henüz cihazların çıkış tarihi hakkında resmî bir açıklama yapmayan Apple da geliştiricilere bir e-posta göndererek, uygulamalarını test etmelerini ve Vision Pro'nun çıkışına hazır hâle getirmelerini istemişti. Görünüşe göre Apple, söylentilerdeki gibi marta kadar beklemeyip şubatta Vision Pro satışına başlamış olacak.

Toplamda 23 milyon piksellik iki yüksek çözünürlüklü OLED ekranla gelecek olan Vision Pro'da Apple M2 ve Apple R1 çipler kullanılacak. Ayrıca başlığın üzerinde 12 kamera, 6 mikrofon bulunacak ve cihaza özel geliştirilen yeni işletim sistemi visionOS üzerinde çalışacak. 3,499 dolar olmasıyla kullanıcıları satın almadan önce epey düşündürecek gibi duran cihazın daha ucuz bir modeli de geleceğine dair iddialar var ancak başka bir bilgi yok.

Sizce Apple Vision Pro başarılı olabilecek mi?