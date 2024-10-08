Apple, Vision Pro'ya özel olarak çekilen ilk senaryolu yapım Submerge'den fragman paylaştı. Bu kısa film, kullacının tıpkı oradaymış gibi hissetmesini sağlayacak.

Apple, bu senenin başında satışlarına başladığı Vision Pro ile karma gerçeklik alanına resmen giriş yapmıştı. 3500 dolar (yaklaşık 120 bin TL) fiyata sahip başlık, başta çok ilgi görmüş ancak daha sonra yüksek fiyatı nedeniyle gündemden düşmüştü. Ancak Apple’ın Vision Pro'nun satışlarını artırmak konusundaki hamleleri devam ediyordu. Biri de gözlüğe özel film ve dizi çekmekti.

Bu konuda dün gece önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Vision Pro için çekilen ilk senaryolu yapım olan “Submerged” isimli kısa filmden kısa bir tanıtım fragmanı yayımladı.

İzleyenleri saldırıya uğrayan bir deniz altına götürecek Submerged'ün fragmanı

Bu kısa film, Oscar ödüllü sinemacı Edwarg Berger tarafından yazıldı ve yönetildi. Yapım, izleyenleri bir 2. Dünya Savaşı deniz altısına götürecek. Burada mürettebatın uğradığı bir saldırı ile uğraşması izleyeceğiz. Film, 10 Ekim’de çıkış yapacak.

1 dakikalık fragman, hem filmin içinden hem de kamera arkasından görüntüler içeriyor. Yapımda Vision Pro için balık gözü benzeri yapıya sahip sahnelerin yer alabileceği de görülebiliyor. Gerilim dolu olacağa benzeyen Submerged, Vision Pro ile kullanıcıya filmin içindeymiş gibi hissettirecek gibi. Berger, bu formatın film yapımının geleceğini değiştireceğini iddia etmiş.

Submerged, Apple’ın temmuzda duyurduğu bir dizi Vision Pro özel yapımının parçası. Bunun dışında The Weekend’in performansı ve NBA All-Star maçı gibi videolar da göreceğiz. Daha öncesinde sadece kısa belgesel tarzı veya NFL gibi liglerden videolar görüyorduk.

Bu özel videolar, tüm görüş alanını kaplayarak kullanıcının tıpkı oradaymış gibi hissetmesini sağlıyor. Yani film ve dizi izleme deneyimimizi gerçekten de baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip. Gelecekte bu tarz içeriklerin artıp artmayacağı merak konusu.