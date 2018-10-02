Apple Wallet Öğrenci Kimliklerini Desteklemeye Başladı

Apple Wallet, ABD'de üç üniversitede öğrenci kimliklerinin kullanımını desteklemeye başladı.

Apple Wallet hâlihazırda kredi kartı, kuponlar, transit geçiş kartları gibi birtakım kartları desteklemekte. Ancak Apple, Wallet uygulamasının bugünden itibaren öğrenci kimliklerini de destekleyeceğini duyurdu. Başlangıçta bu özellik tabii ki küçük ölçekli olacak; ancak daha fazla üniversitenin yakında Apple Wallet uygulamasını desteklemeye başlaması bekleniyor.

Öğrenci kimliği şu an için yalnızca ABD’de bulunan üç üniversitede kullanıma sunulacak. Bu üniversiteler: Alabama Üniversitesi, Duke Üniversitesi ve Oklahoma Üniversitesi. Bu üniversitelere mensup ve iPhone veya Apple Watch sahibi olan öğrenciler artık Wallet uygulamasına öğrenci kimliklerini ekleyerek Apple Pay üzerinden kartlarını kredi kartı veya debit kart olarak kullanabilecekler. Bu NFC aracılığıyla yemek ve çamaşır yıkama gibi hizmetlerin yanı sıra kampüs içerisindeki binalara da erişim sağlanabileceği anlamına geliyor.

iPhone’ların üniversite kampüslerinde yaygın olarak kullanıldığı düşünüldüğünde bu özelliğin kısa sürede birçok öğrenci tarafından kullanılması bekleniyor. Tabii bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için Apple’ın bu özelliği ülke çapında çok daha fazla kampüs için kullanıma sunması gerekiyor. Yıl sonunda Johns Hopkins, Santa Clara ve Temple üniversitelerinin de Apple Wallet uygulamasını destekleyeceği bugün duyuruldu.