Apple Watch Series 4'e ait yayınlanan bir görsel, cihazın tasarım anlamında farklılığa gittiğini ve ekran boyutunun büyütüldüğünü gözler önüne seriyor.

Apple’ın önümüzdeki ay gerçekleştirmesi beklenen lansmanın odak noktasında bulunan 3 yeni iPhone modelinin yanı sıra Apple Watch Series 4’ün tanıtılacağına dair söylentiler de büyük bir heyecan oluşturuyor. Henüz Apple Watch Series 4’e dair haberler, sızıntılar dahilinde ilerlese de dedikoduların doğruluk payı günden güne artıyor.

Bu dönem Google Pixel Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi cihazlarla kendisine dişli rakipler bulan Apple Watch Series 4, başarılı olmak için üstün özellikler sunmak zorunda. Bloomberg’den gelen son rapora göre cihazın ekran boyutu anlamında büyüdüğüne dair söylentiler kesinlik kazanıyor. Üstelik bir ekstra olarak eski Apple Watch kayışlarının da yeni modele uyumlu olacağının müjdesini verelim.

Rapora göre yeni Apple Watch 4, Watch 3’e oranla %15 daha büyük bir ekrana sahip. Cihazın temel boyutunda bir geliştirme olmamasına karşın bu büyüme çerçeve oranının azaltılmasıyla elde edilmiş durumda. Analistlerin beklentisine göre söz konusu cihazların büyük versiyonu 1.78 inç değerine sahip olurken, küçük model ise 1.57 inç ekrana sahip olacak.

Ayrıca 9to5Mac tarafından yayınlanan görselde de göreceğiniz üzere, yeni bir yan düğme ve “Digital Crown”a ek olarak yeni bir mikrofon Apple Watch tutkunlarını bekliyor. Özetlemek gerekirse; Apple Watch Series 4 modifiye edilmiş ve geliştirilmiş haliyle dişli rakiplerine zor anlar yaşatacağa benziyor. Siz değerli Webtekno takipçileri için cihaza dair gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.