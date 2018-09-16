Apple Watch 4'ün Yeni Saat Tasarımları Büyük Beğeni Topladı

Apple lansmanı sonrası akıllı saat platformuna damgasını vuran Apple Watch 4 Series, yeni saat tasarımlarıyla büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Apple lansmanın başkahramanları yeni tanıtılan 2018 model iPhone’lar olsa da söz konusu büyük gecenin bir başka kahramanı daha bulunuyordu. Yeni özellikleriyle dişli rakiplerine boy gösteren Apple Watch Series 4, %30 büyütülmüş ekranı ve yepyeni özellikleriyle geceye damgasını vuramasa da akıllı saat tutkunlarının ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı.

Şık tasarımına ve büyük ekranına yeni arayüzler de ekleyen Apple Watch 4; su, buhar, erimiş metal ve ateş konseptine dayalı ekran tasarımlarıyla fazlasıyla dikkat çekici bir cihazı tüketicisiyle buluşturdu. Bahsi geçen tasarımları aşağıdaki görseller yardımıyla inceleyebilirsiniz.

Henüz resmi bir haber olmasa da akıllı saat kullanıcılarının WatchOS 5 destekli tüm saatlerde benzer tasarımları kullanmak istediği ve bu konuda Apple’a baskı yaptığı biliniyor. 8 farklı varyasyonu bulunan şık tasarımlar, ekran boyutu anlamında yalnızca Apple Watch 4 ile uyumlu olduğu için tüketicilerin bu isteğinin harfiyen yerine getirilmesi oldukça zor gözüküyor.